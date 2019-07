Organizatorii de la Wimbledon, decizie rară în cazul Tomic. Cum l-au sancţionat pentru lipsa de implicare din primul tur

În primul tur al turneului de la Londra, Bernard Tomic (96 ATP) a fost, eliminat in mai putin de o ora de francezul Jo-Wilfried Tsonga (72 ATP), iar organizatorii competiţiei au anunţat, joi, că australianul a fost amendat cu 45.000 de lire sterline pentru că “nu s-a ridicat la nivelul standardelor profesionale necesare”. La Wimbledon, premiul pentru primul tur la simplu este chiar de 45.000 de lire sterline.



Conform regulamentului turneelor de Mare Slam, toţi sportivii trebuie să evolueze conform unor standard, care, în opinia arbitrului, nu a fost întrunit de Tomic. "Conform arbitrului-judecator, performanta lui Bernard Tomic la un meci din primul tur nu s-a ridicat la inaltimea standardelor profesionale asteptate. In consecinta, o amenda in valoare maxima de 45.000 lire sterline i-a fost aplicata", se arata intr-un comunicat al organizatorilor turneului.

Tomic, care are posibilitatea să facă apel, a pierdut cu scorul de 2-6, 1-6, 4-6 meciul cu Tsonga, în 58 de minute, prestaţie unanim calificată drept jenantă de presa internaţională.

