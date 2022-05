Omul sfinţeşte locul: Cum a reuşit Florin Voinea să „resusciteze“ voleiul cu două echipe diferite

Florin Voinea are peste 100 de selecţii în naţionala României de volei şi a fost de trei ori campion naţional

Constanţa a dat, cândva, ora exactă în voleiul românesc, deţinând titlurile naţionale, atât de la feminin, cât şi la masculin. Doar că, aşa cum se întâmplă foarte des în România, managementul defectuos, dar şi lipsa de interes din partea autorităţilor locale au produs un efect concret: s-a ales praful de acest sport la Constanţa!

A fost nevoie ca un fost internaţional român, Florin Voinea (42 de ani), să se întoarcă acasă pentru ca voleiul să renască pe Litoral. Într-un amplu reportaj, Gazeta Sporturilor a vorbit cu Voinea, care se află într-o postură unică în sportul românesc: Antrenor la CS Medgidia şi preşedinte la Academia de Volei Tomis Constanţa. Ceea ce înseamnă că Florin Voinea e implicat, în acest moment, ca oficial, atât în voleiul feminin, cât şi în cel masculin. Iar asta la cel mai înalt nivel, în prima ligă.

Proiectul de la Medgidia e cu atât mai impresionant cu cât a fost început de la nivelul ligii secunde! În ultimele două sezoane însă, echipa a fost implicată mereu în lupta pentru medalii, iar în stagiunea recent încheiată a bifat şi prima participare europeană!

Ce l-a inspirat însă pe Florin Voinea să pornească pe acest drum destul de dificil, într-un moment în care sportul românesc e la pământ? Explicaţiile au fost oferite de fostul internaţional pentru Gazeta Sporturilor.

Ce a spus Florin Voinea?

Când a trebuit să renunţ la cariera de jucător, mi-am propus să relansez voleiul la Constanţa.

*Am reuşit să demarez două proiecte, care s-au dovedit de succes. Unul la Medgidia, la feminin, unul la Constanţa, la masculin. Primul axat mai mult pe partea de performanţă la nivel de seniori, al doilea la nivel de copii.

*Cu Medgidia, am ajuns din nou în elită, calificându-ne în primele patru echipe, şi vom reprezenta România pentru al doilea consecutiv în cupele europene.

*Cu Academia de Volei Constanţa, am reuşit promovarea în elită. Vom alinia o echipă masculină constănţeană la startul primei divizii după o pauză de 6 ani. Pentru mine este o mândrie că am reuşit acest lucru, dar greul de abia acum începe. Trebuie să construim iar un proiect solid, care să ne permită să ne gândim la performanţă.

*La Medgidia, am încheiat pe locul 4, cu un lot format sută la sută din jucătoare autohtone. Ceea ce cred că nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp în volei la nivel înalt. Cel puţin, de când au început micşcările masive de jucătoare străine în campionate mai puternice din Europa, nu s-a mai găsit o echipă în totalitate autohtonă care să-şi facă loc între fruntaşele campionatului.

*Mă bucur că am găsit sprijin şi susţinere la autorităţile locale, pentru că a fost un sezon foarte costisitor, având în vedere că am luptat pe trei fronturi. A fost un sacrificiu financiar făcut de comunitatea locală din Medgidia şi nu pot decât să fiu fericit că am dus sezonul la final cu bine. Sper să creăm noi ambiţii şi proiecte pentru sezoanele următoare.