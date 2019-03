Omul care te aleargă cu zâmbetul pe buze: Povestea bărbatului care a dezvoltat cultura alergării în România

Nu schimbarea fizică a fost rezultatul cel mai bun al lui Radu Restivan, ci faptul că s-a îndrăgostit de sport şi astfel şi-a propus să convingă cât mai mulţi oameni să se apuce de alergare.

La începutul lui 2015, el a lansat o idee care s-a numit „321sport“. Numele reprezintă o numărătoare inversă de la o viaţă sedentară la una activă şi în acelaşi timp un îndemn şi o încurajare! Primul proiect al „321sport“ s-a numit „#dela1la21“. Aşa cum îi spune şi denumirea, acesta reprezintă drumul pe care îl ai de parcurs de la 1 kilometru la 21 de kilometri. Radu a lansat iniţiativa pe internet, iar la primul antrenament a venit...un singur om! Visul a continuat, iar „#dela1la21“ a crescut de la o săptămână la alta, convingând din ce în ce mai mulţi să înceapă să alerge. Au fost 2, 3, 10, 20, 50 şi, în prezent, câteva sute de oameni vin la fiecare antrenament organizat de „321sport“.

Pornind de la propria experienţă, când întotdeauna el era cel mai încet alergător, Radu şi-a propus să-i încurajeze în mod special pe cei care sunt începători, astfel că la fiecare alergare (fie că e antrenament sau competiţie) nimeni nu va fi lăsat singur. Acest lucru a convins mulţi oameni noi să se alăture, iar comunitatea i-a îmbrăţişat şi încurajat în mod constant pe cei mai lenţi alergători.

Se alergă de la apus până la răsărit!

Însă pentru a creşte notorietatea alergării, Radu şi echipa „321sport“ au început să creeze evenimente cât mai diferite prin care oamenii să interacţioneze cu acest sport. Aşa au apărut nişte idei care au dus România în finala „The Running Awards 2018!“. „Tura De Vis“ e unul dintre aceste proiecte şi se desfăşoară la solstiţiul de vară şi la cel de iarnă. În luna iunie se aleargă prin tot oraşul de la apus până la răsărit, iar în decembrie de la răsărit până la apus! E, cu siguranţă, una dintre cele mai îndrăzneţe idei, dar care a expus alergarea urbană către o mulţime de oameni care s-au întrebat „ce se întâmplă cu sportivii aceştia care aleargă la 3 dimineaţa prin oraş?“. O parte dintre cei care au interacţionat pentru prima oară cu „321sport“ din postura de spectatori au devenit chiar alergători în această comunitate!

Alergarea memorabilă care s-a încheiat la...Obor

O altă iniţiativă care a ridicat multe sprâncene la început au fost alergările RUN+ care au transformat antrenamentele într-unele savuroase. Au fost alergări care n-aveau un traseu prestabilit, dar care propuneau puncte de plecare şi de sosire în locuri inedite. Acolo, la finalul antrenamentelor, alergătorii se bucurau fie de o cafea excepţională, fie de o îngheţată delicioasă sau chiar de fructe gustoase de la comercianţi locali. Alergarea care a avut ca punct de finiş Piaţa Obor a fost cea mai apreciată - sportivii amatori au mers şi au cumpărat pepeni, cireşe, căpşuni, promovând astfel produsele autentice româneşti.

Radu Restivan, creator „321Sport“

„Alergăm 52 din 52 de săptămâni!“

„Weekend Adevărul“: Care a fost momentul care te-a determinat să te apuci de sport?

Radu Restivan: Atunci când am realizat că am ajuns la o greutate de „peste 0.1 tone֧“, am decis că trebuie să pun piciorul în prag şi să-mi schimb complet viaţa. Am început atunci să merg la spinning, m-am apucat de alergare şi am început să prind gustul acestui nou stil de viaţă. După ce au început să apară şi rezultatele, am vrut să conving cât mai multă lume că viaţa de sportiv e una care te umple de energie şi îţi aduce super multe satisfacţii!

De cât timp se desfăşoară antrenamentele „321sport“ şi când au loc acestea?

Povestea „321sport“ a început în februarie 2015, iar de atunci am organizat sute de alergări de grup în care i-am susţinut pe toţi cei aflaţi la început de drum. Un lucru e foarte important: ne vedem în fiecare marţi la 19.30 şi alergăm în parcul Herăstrău, indiferent de vremea de afară. Aşadar 52 din 52 de săptămâni suntem acolo şi oamenii ştiu că orice s-ar întâmpla, marţea se aleargă. Eu personal n-am ratat niciun antrenament de marţi în toţi aceşti ani, cu excepţia momentului în care m-am ales cu o fractură la picior şi a trebuit să stau la pat. Credem că această zi a devenit tradiţie, motiv pentru care uneori îi spunem Holy Tuesday (n.r. - marţea sfântă).

Care e scopul antrenamentelor #dela1la21?

Antrenamentele #dela1la21 au luat naştere pentru a-i ajuta pe oameni să treacă de la un stil de viaţă sedentar la unul activ. Eu unul ştiam cât de greu e să porneşti de la zero, aşa că mi-am dat seama câtă nevoie au oamenii să aibă pe cineva alături de ei la fiecare pas. Aşa că am pornit de la un kilometru alergat, iar la finalul lunilor de antrenamente am zis să trecem împreună linia de finiş. Dar, pe lângă acest obiectiv concret, îmi dau seama că prin intermediul acestor antrenamente punem bazele unui stil de viaţă mai sănătos care, datorită perseverenţei, îmi doresc să cred că va fi păstrat pe termen lung.

„321sport“ se rezumă doar la antrenamente şi sfaturi legate de alergare?

Pe lângă antrenamentele propriu-zise, consider că e foarte importantă partea de educaţie pentru sportivi. Vei obţine rezultatele dorite doar dacă te antrenezi corect, dacă ţii cont de momentele de odihnă şi dacă mănânci corespunzător. Dacă nu iei în considerare tot acest mix de elemente, n-ai nicio şansă să poţi face asta pe termen lung - vei obţine nişte rezultate rapide, însă nu se vor păstra. Aşa că venim mereu atât cu informaţii, cât şi cu evenimente speciale care includ abordarea unei game variate de subiecte. Cel mai recent e „321sport Running Camp Ciucaş“, acolo unde am susţinut un training complex, împărţit pe patru teme mari: antrenamente de trail running, recuperare post-efort, antrenamente de forţă şi nutriţie. Avem şi un alt proiect care se numeşte „Alergători În Bucătărie“, în cadrul căruia am abordat exclusiv partea de nutriţie şi am realizat nişte ateliere culinare şi educaţionale care s-au dovedit a fi foarte utile pentru sportivii amatori.

Ce înseamnă „Running Culture“ pentru tine?

Cred că cea mai simplă explicaţie e aceea că ne dorim ca „321sport“ să pătrundă cât mai adânc în cultura urbană: de la alergarea stradală, la curse nebune, la colaborări cu artişti şi oameni de artă, totul pentru a transforma alergarea într-o adevărată cultură în România.

Cum îţi propui să schimbi pe mai departe zona de sport din România?

Îmi dau seama cât de importantă e promovarea zonei de sport în rândul românilor, aşa că mă voi asigura că vom duce mai departe antrenamentele din cadrul comunităţii „321sport“. În plus, am pus bazele unei agenţii de comunicare şi marketing sportiv, „The Sports Architects“, acolo unde ne asigurăm că propunem proiecte extraordinare în sport şi provocăm întreaga piaţă de marketing sportiv pentru a ajunge la consumatorii relevanţi pentru fiecare brand. Până acum am gândit campanii relevante, iar alături de colegii mei lucrăm cu nişte clienţi grozavi, cu care împărtăşim aceeaşi viziune în ceea ce priveşte promovarea sportului.

