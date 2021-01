Olăroiu, victima sistemului medical din România: A povestit cum l-au tratat cei de la „Victor Babeş“

Povestea spusă de Cosmin Olăroiu acum arată de ce nu toţi medicii pot fi catalogaţi drep „Eroi din linia I“. Pentru că, aşa cum se întâmplă în toate domeniile de activitate, inclusiv în cel sanitar, avem şi medici care îşi fac treaba exemplar, dar şi unii care n-au nicio tangenţă cu această meserie.

Revenit în ţară după ce a câştigat titlul în China cu Jiangsu Suning, Cosmin Olăroiu a fost prezent, miercuri seară, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“, găzduită de Ovidiu Ioaniţoaia şi transmisă pe gsp.ro. Cu acest prilej, moderatorul emisiunii l-a chestionat pe Oli despre gestul său superb, despre care „Adevărul“ a scris aici, în luna martie. Concret, deşi era în China în acel moment, Olăroiu a luat legătura cu şefii spitalului „Victor Babeş“ din Capitală şi le-a transmis că restaurantele sale vor face mâncare pentru medici.

Ulterior, într-o apariţie la România TV, inclusiv managerul spitalului, Emilian Imbri, a vorbit despre ajutorul primit din partea lui Cosmin Olăroiu: „Primăria Capitalei a pus la dispoziţia spitalului nostru un hotel, unde în fiecare zi, cu transport asigurat, cei care lucrează la noi merg şi rămân peste noapte. Dimineaţa şi seara ei mănâncă la hotel. Prânzul e asigurat de un sponsor care se numeşte Cosmin Olăroiu! Ne-a întrebat cu ne poate ajuta şi ne-a oferit această sponsorizare de masă pentru o sută de persoane pe zi. Ne-a spus că, peste această sponsorizare, ne ajută cu orice altceva am avea nevoie. Alături de dumnealui au mai venit şi alte persoane să ne sponsorizeze“.

Ce s-a întâmplat după acest episod? Când Oli a avut un caz de COVID-19 în familie, cei de la „Victor Babeş“, în frunte cu managerul Emilian Imbri, i-au întors spatele!

După ce Olăroiu a vorbit despre acest caz la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“, jurnalistul Victor Ciutacu, care scrisese despre acest moment jenant pe contul său de Facebook, acum câteva zile, fără a pomeni numele lui Olăroiu, a confirmat şi el cele spuse de Oli, printr-o altă postare.

Ce a spus Cosmin Olăroiu?

*În momentul respectiv, când doctorii erau în carantină şi trebuiau să stea la spital închişi, am discutat şi aveau nevoie de această susţinere. Eu m-am angajat să fac lucrul acesta, pe toată durata aceea, până în iunie, iulie. Au fost câteva luni din martie... Restaurantul a fost închis şi a funcţionat doar pentru a livra mâncare doctorilor. Gratis, bineînţeles.

*Iar, când a fost nevoie şi am avut un caz de COVID în familia mea, nimeni n-a mai ţinut cont că eu i-am ajutat. Nimeni! Nici măcar... Au avut alţii grijă de cel bolnav. Cei pe care nu i-am ajutat. Iar cei pe care i-am ajutat nici măcar nu mi-au mai răspuns! Problema recunoştinţei e atunci când o aştepţi. Dacă nu aştepţi recunoştinţă de la oameni, nu te poate afecta. N-ai cum să fii dezamăgit!

Ce a scris Victor Ciutacu la data de 30 decembrie?

*O importantă şi apreciată persoană publică a ajutat, dezinteresat şi (credea) anonim, un mare spital COVID, la început de pandemie. Într-o intervenţie televizată, managerul unităţii spitaliceşti a simţit nevoia să-i mulţumească public şi să exprime recunoştinţa lui şi a tuturor cadrelor medicale scoase atunci (la propriu) din foame, scoţând forţat gestul pe piaţă şi omul din anonimatul asumat.

*Peste nouă luni, binefăcătorul a avut o problemă COVID cu un membru al familiei. Evident, a sunat la manager, să-i ceară un sfat şi să întrebe ce e de făcut, medical, mai departe. Managerul l-a asigurat că-l va suna imediat înapoi...

Ce a postat Victor Ciutacu, miercuri seară, după declaraţiile date de Oli?

*Am postat ceva zilele trecute. M-aţi întrebat ce şi cum. Am tăcut. Azi aveţi răspunsurile. Deşi mă simt prost faţă de Oli, fiindcă eu l-am trimis la Victor Babeş, îi mulţumesc încă o dată pentru gestul minunat pe care l-a făcut. Şi lui Carare Dorin, pentru efortul admirabil. Iar eminentului manager de succes Emilian Imbri îi urez un an nou fericit şi să nu (mai) aibă vreodată nevoie de mine.

