Olanda, zguduită: Selecţionerul Louis van Gaal are cancer. Declaraţii dure despre cum şi-a ascuns boala

Lumea fotbalului a fost lovită, în ultimele săptămâni, de nişte veşti crunte.

Mai întâi, a fost reinternarea în spital a sârbului Siniša Mihajlovići (53 de ani), care suferă de leucemie. Actualmente antrenor la Bologna, sârbul învinsese o dată cancerul, însă a aflat că problemele sale de sănătate au reapărut şi necesită o supraveghere medicală prin internare.

Acum, la trei zile după tragerea la sorţi pentru grupele Mondialului din 2022 , o altă ştire a zguduit nu doar o naţională calificată, dar şi lumea fotbalului. Concret, într-un interviu acordat în presa internaţională, selecţionerul Olandei, Louis van Gaal (70 de ani), a mărturisit că suferă de cancer la prostată.

Ce a spus Louis van Gaal?

*În fiecare perioadă în care am fost antrenor al echipei naţionale a trebuit să plec noaptea, să merg la spital fără ca jucătorii să afle până acum. În tot acest timp, mă gândeam că sunt sănătos. Dar nu sunt.

*Cred că nu le spui oamenilor cu care lucrezi asta pe nepusă masă pentru că le-ar putea influenţa alegerile, hotărârea lor. Aşa că m-am gândit că n-ar trebui să ştie. Nu mori de cancer de prostată, cel puţin nu în 90% din cazuri. De obicei, alte boli te omoară.

*Dar am avut o formă destul de agresivă, am făcut 25 de şedinţe de chimioterapie. Atunci, ai o grămadă de alegeri de făcut pentru a trece prin viaţă.

*Am avut tratament preferenţial în spital. Am fost lăsat să intru pe uşa din spate, când am fost la o întâlnire şi am fost imediat băgat într-o altă cameră. Am fost tratat minunat. Desigur, le veţi spune prietenilor şi rudelor dumneavoastră despre asta. Faptul că nimic n-a ieşit în public spune ceva despre mediul meu. E grozav.