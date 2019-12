Oglindă, oglinjoară, cine-i cea mai populară-n WTA? Halep ţinteşte tripla

Tenisul feminin continuă să îşi ţină fanii conectaţi, chiar dacă, oficial, ne aflăm în pauză competiţională, luna decembrie programând doar turnee ITF şi un turneu din seria suport WTA 125K (chiar în această săptămână, la Limoges).

Acum, fanii sunt invitaţi să voteze jucătoarea favorită, un premiu care, în WTA, la fel ca şi în ATP - acolo unde Roger Federer câştigă an de an, începând cu 2003 - nu reflectă neapărat ceea ce se întâmplă din punct de vedere sportiv. Introdus în 2009, premiul i-a revenit, cu un an înainte de retragere, Elenei Dementieva. Rusia a repurtat apoi o nouă victorie, în 2010, prin Maria Şarapova. În 2011, a început dominaţia autoritară a polonezei Agnieszka Radwanska, cea care, deşi nu a urcat niciodată în fotoliul de lider mondial şi nici nu a câştigat vreun turneu de Mare Şlem în carieră, a fost votată de şase ori la rând jucătoarea favorită a fanilor.

Simona Halep a fost cea care a detronat-o pe Radwanska, în 2017, datorită unei armate foarte fidele de fani, care s-au făcut remarcaţi turneu de turneu în tribune, fie că s-a jucat în Polivalenta din Cluj (Fed Cup), fie că s-a jucat la Madrid, Indian Wells, Montreal sau Dubai, dar şi la sondajele realizate periodic de WTA.

În acest an, campioana de la Wimbledon se duelează în principal cu Ashleigh Barty (lider mondial), Bianca Andreescu (populara campioană de la US Open, desemnată sportiva anului în Canada), Naomi Osaka, Petra Kvitova (care tocmai a primit pentru a şaptea oară trofeul pentru sportivitate). Surorile Williams se află şi ele printre nominalizate.