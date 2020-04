OFICIAL: Wimbledon 2020 a fost anulat! Este singurul turneu de Mare Şlem asigurat pentru acest scenariu

Simona Halep şi Novak Djokovici ar fi trebuit să încerce să îşi apere trofeele câştigate anul trecut începând cu data de 29 iunie 2020, finalele fiind programate pe 11 şi 12 iulie. Calificările ar fi trebuit să înceapă pe 22 iunie.

Organizatorii de la Wimbledon au exclus încă din urmă cu câteva zile posibilitatea de a juca turneul fără spectatori. Amânarea nu era nici ea o variantă, având în vedere cerinţele specifice suprafeţei - nevoia de a avea soare pentru ca iarba să reziste la toată durata turneului.



Presa britanică a dezvăluit că Wimbledon are însă o poliţă de asigurări foarte solidă, ce poate acoperi o sumă cu şapte cifre, ceea ce înseamnă că, cel puţin restituirea biletelor se va face fără pierderi pentru AELTC, scrie „Daily Mail“. O clauză a asigurării care include scenariul unei epidemii / pandemii a fost introdusă în ultimii ani, punctează jurnaliştii britanici. „Daily Mail“ mai scrie că celelalte turnee de Mare Şlem (în principal Roland Garros, care a decis unilateral mutarea turneului în toamnă şi US Open) nu ar avea o astfel de „plasă de siguranţă“.



Turneul de la Wimbledon a fost anulat ultima dată în timpul celui de-al doilea război mondial (între 1940 şi 1945). La Wimbledon nu s-a jucat nici între 1915 şi 1918. Între iunie şi septembrie 1944, zona în care se află complexul de la Wimbledon a fost bombardată. Complexul sportiv fusese folosit drept adăpost pentru civili.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt