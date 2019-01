Oamenii de ştiinţă au dat verdictul: „Simona Halep nu are nici macar 5% şanse să câştige Australian Open“

Conform contului de Twitter al competiţiei, cercetătorii de la Universitatea din Victoria au ajuns la concluzia că marea favorita la căşstigarea turneului este Karolina Pliskova. Conform studiului făcut de australieni, Pliskova are 13% şanse să triumfe la Melbourne, ea fiind urmată de Elina Svitolina (11%), Angelique Kerber (7%) şi Caroline Wozniacki (4%).



Oamenii de ştiinţă au precizat ca Simona Halep si Serena Williams nu se numără printre favorite deoarece au disputat putine meciuri in ultimele luni si nu sunt in forma. Chiar dacă nu au oferit detalii despre metoda care stat la baza alcătuirii acestui clasament , cercetatorii australieni au menţionat că "vor să revoluţioneze tenisul prin intermediul ştiinţei".