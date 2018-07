O stoarce de energie! Care este jucătoarea din circuitul WTA care îi face cele mai mari probleme Simonei Halep!

"Când joc contra lui Angelique Kerber mă gândesc mereu că vin meciuri de trei ore, cu schimburi de 20 de lovituri. Nu mi-a fost teamă după ce am pierdut primul set. Nu am intrat în panică. Ştiam că o să obosească şi ea. În setul doi, la 3-3, am simţit că ea se duce în jos. Am ştiu că dacă iau setul doi, o să câştig", a povestit Halep la Eurosport, referindu-se la întâlnirea din sferturi, de la Roland Garros.

Halep şi Kerber s-au întâlnit de zece ori. De şase ori a câştigat Simona, de patru ori s-a impus Kerber.

Halep are un titlu de Grand Slam, în vreme ce Kerber are trei titluri.