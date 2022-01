O statuie a regretatului Kobe Bryant şi a fiicei sale, amplasată pe locul unde cei doi şi-au pierdut viaţa

Statuia îi înfăţişează pe cei doi privindu-se unul pe celălalt, Kobe Bryant ţinându-şi fiica de umăr. Cel care a realizat statuia a fost prezent şi la locul unde aceasta a fost amplasată, loc în care fostul star NBA şi-a pierdut viaţa alături de fiica sa.

"Am decis să realizez această statuie fără să mi-o ceară cineva, aşa am simţit eu. Am făcut tot posibilul caaceasta să fie amplasată la doi ani de la dispariţia baschetbalistului", a declarat Dan Medina, relatează eurosport.ro.

Kobe Bryant se afla cu fiica sa, în vârstă de 13 ani, şi împreună cu alţi şase pasageri la bordul unui elicopter Sikorsky S-76B atunci când a avut loc accidentul. Elicopterul s-a prăbuşit pe 26 ianuarie 2020, lângă Los Angeles. Pe piedestalul sculpturii sunt trecute numele tututor celor care şi-au pierdut viaţa în teribilul accident.