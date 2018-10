O nouă înfrângere ruşinoasă pentru Sorana Cîrstea. Românca, ţinta ironiilor la turneul de la Beijing

Ea a pierdut şi la Beijing în primul tur, unde olandeza Kiki Bertens a spulberat-o în 56 de minute cu un categoric 6-2, 6-0. Bertens a pornit în forţă: 3-0 – două break-uri înainte – dar Sorana a părut că revine, recuperând unul dintre ele: 2-3. A fost un simplu foc de paie, deoarece până la final ea nu a mai câştigat niciun ghem, reuşind doar să ducă 3 dintre ele în avantaje.

Conform tenisite.info, comentatorii englezi s-au amuzat pe seama Soranei. Într-una din pauze, la staţie se dădea celebrul hit cu versurile “we had joy, we had fun… we have seasons in the sun” la care comentatorul a apreciat că “nu există nicio bucurie, nicio distracţie pentru Sorana Cîrstea în acest meci” sau altă dată: “serviciul 1 al româncei e precum o specie pe cale dispariţie”.

Sorana a jucat anul trecut sferturi de finală la Beijing şi faptul că nu şi-a apărat punctele îi va provoca o nouă cădere în clasamentul WTA. Ea ocupă acum locul 57 WTA.