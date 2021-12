O medalie de bronz cât toată istoria fotbalului românesc. Poveşti de acum 40 de ani, spuse de un tricolor: „Eram uniţi“

În toamna lui 1981, naţionala sub 20 de ani a României s-a calificat cu mult noroc la Campionatul Mondial din Australia.

La competiţie mergeau semifinalistele de la Campionatul European din 1980 plus cele mai bune clasate pe locul doi dintre cele patru grupe de la Euro.

Anglia, Italia, RFG şi Polonia au obţinut biletele direct, iar pentru ultimele două locuri disponibile au rămas Spania, România şi Portugalia, toate la egalitate de puncte. Spania s-a calificat, beneficiind de cel mai bun golaveraj, în vreme ce Portugalia şi România s-au aflat la egalitate perfectă, drept urmare a avut loc o tragere la sorţi, iar norocul a surâs echipei României.

103 minute şi un gol diferenţă

Acolo, tricolorii au făcut un turneu final excepţional. Repartizată în grupa B, echipa României a făcut 1-1 cu Brazilia şi a învins cu 1-0 atât Coreea de Sud, cât şi Italia, calificându-se în sferturile de finală.

În acea etapă, echipa României a făcut un meci mare, învingând puternica selecţionată a Uruguayului cu 2-1. În semifinale, după ce au ratat mai multe ocazii mari, tricolorii au pierdut foarte greu cu RFG, printr-un gol primit în prelungiri în minutul 103. Iar în finala mică pentru medalia de bronz, România a reuşit un alt meci de neuitat, învingând Anglia cu 1-0. Romulus Gabor a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun jucător al competiţiei, devenind succesorul lui Diego Maradona, care primise acelaşi trofeu la ediţia din 1979.

Echipa României a avut o evoluţie excepţională la Mondialul de acum 40 de ani FOTO: Magna News

„Într-un turneu dominat de către europeni – trei semifinaliste –, românii au fost cei care au atras atenţia lumii întregi prin jocul lor impresionant de pase. Iar Romulus Gabor a făcut un turneu final superb. Pierzând extrem de greu în semifinale, echipa României a terminat pentru prima oară pe podium într-o competiţie organizată de către FIFA, iar asta după ce se calificaseră ca urmare a unei trageri la sorţi. Într-o echipă a României de care ne vom aminti şi pentru apărarea sa de netrecut, cu doar trei goluri primite, Romulus Gabor a fost starul, cu o gândire rapidă, lovituri libere letale, părând să aibă lumea fotbalului la picioare“, scrie pe site-ul FIFA.

„Jucam toţi pentru echipă“

Titular în toate meciurile echipei României de la Campionatul Mondial din Australia 1981 şi unul dintre cei mai apreciaţi jucători din istoria echipei FC Argeş, Eduard Augustin.

El a rememorat pentru „Weekend Adevărul“ acea performanţă impresionantă a fotbalului românesc: „S-a scris prea puţin despre acea performanţă a echipei României la nivel mondial. Au trecut 40 de ani de atunci. S-au modernizat multe în fotbal, plus şi tehnologia care a pătruns în sport. Din păcate, în fotbalul românesc nu s-au mai modernizat dotările şi nu au mai apărut rezultate la vârf. Nu vreau să se supere cineva pe mine, dar aceasta este realitatea“

Fostul fundaş al echipei României la acel Campionat Mondial memorabil din Australia are multe amintiri speciale. „Selecţionata aceea a României a fost făcută din două generaţii de jucători: născuţi după 1 august 1961 şi după 1 august 1962. Eu cu Balint şi cu Sertov eram născuţi după 1 august 1962. Toţi băieţii jucau la echipele lor de club. Eu jucam la 18 ani în prima ligă la FC Argeş. Noi, jucătorii selecţionaţi pentru echipa României, făceam cantonamentul centralizat la fostul Stadion 23 August, mâncam la cantina olimpică, aveam toate condiţiile, mai puţin în căminul unde stăteam. Participam la turnee puternice, aveam o alimentaţie extraordinară, chiar dacă era regimul lui Nicolae Ceauşescu. Eram foarte uniţi şi jucam toţi pentru echipă, asta cred că a fost cheia principală a succesului din Australia – eram ca fraţii. În fotbalul actual nu mai este acea unitate“, povesteşte cu nostalgie fostul tricolor.

Gol împotriva echipei Uruguay-ului

În vara lui 1981, înainte de Campionatul Mondial din Australia, echipa României a luat parte la un mare turneu în China, unde au mai participat, printre altele, echipe puternice precum Italia şi Olanda. Echipa României a câştigat acel turneu.

Pe 3 octombrie 1981, Naţionala ţării noastre a plecat spre Australia – acolo, a apărut o problemă legată de echipament. „Noi aveam un echipament foarte gros, iar acolo era vară. Noroc că ne-au dat organizatorii un set nou de echipament, în culorile tricolore“, îşi aminteşte Eduard Augustin. Într-o grupă grea, cu Brazilia, Italia şi Coreea de Sud, România a terminat neînvinsă, având două victorii şi un egal.

În sferturile de finală, Eduard Augustin a făcut un meci excelent. Cu celebrul Enzo Francescoli pe teren şi în faţa a aproape 15.000 de spectatori pe stadionul din Melbourne, echipa Uruguayului a fost condusă din minutul 25, graţie unui gol înscris chiar de către Augustin Eduard. După pauză, sud-americanii s-au aruncat în atac şi au reuşit să egaleze prin Carlos Berruetta în minutul 60. Pe finalul meciului, în minutul 84, Cornel Fîşic a înscris golul calificării în semifinale.

„Cu RFG, în semifinale, am avut şi noi ocazii, puteam să ne calificăm în finală, ar fi fost ceva extraordinar. Până la urmă, ne-au învins cu un gol în prelungiri. În finala mică am reuşit să învingem Anglia, cu un gol al lui Gabor din lovitură liberă“, a rememorat Eduard Augustin pentru „Weekend Adevărul“.

Fotbalistul care a făcut carieră la FC Argeş spune că după acel Campionat Mondial a avut oferte să rămână la Melbourne, însă s-a întors în ţară de frica regimului comunist.

„Eu am jucat integral în toate meciurile şi am luat 17.500 de lei net după ce am revenit în ţară. La scurt timp după ce am revenit din Australia, am jucat un meci împotriva naţionalei de seniori a României, unde jucau şi Dobrin şi Balaci. Meciul a fost pe fostul 23 August, erau aproape 80.000 de spectatori, iar noi am jucat de la egal la egal împotriva seniorilor“, adaugă Eduard Augustin.

O mare surpriză a fost echipa din Qatar, care a jucat finala Mondialului din 1981 la Sydney, unde a fost învinsă clar de către echipa RFG cu 4-0. „Cei din Qatar au naturalizat cinci jucători brazilieni, aveau bani, îşi permiteau. Însă în finala de la Sydney a fost o ploaie torenţială şi nu şi-au putut face jocul. Iar vest-germanii i-au mâncat cu fulgi cu tot“, rememorează fostul fotbalist.

