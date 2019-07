O jucătoare de tenis din top 100 WTA a fost suspendată pentru dopaj

Sportiva a fost depistată pozitiv cu modulatori ai receptorilor selectivi de androgeni (SARMs), cu proprietăţi similare steroizilor anabolizanţi, în urma unui test efectuat la 4 iunie, la Croatia Open.



Ea a fost anunţată la 12 iulie că proba analizată în laboratorul din Montreal este pozitivă, dar suspendarea provizorie a intrat în vigoare la 22 iulie.



Haddad Maia poate cere o audiere în acest caz, însă nu a făcut-o până în prezent



Ultimul turneu la care sportiva braziliană a participat a fost cel de la Wimbledon, competiţie la care a fost învinsă în turul al doilea, după ce a jucat în calificări. În turul I, ea a eliminat-o, cu 6-4, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, câştigătoare în 2017 la All England Club.



In varsta de 23 de ani, Haddad Maia a ajuns cel mai sus în clasamentul WTA pe locul 58, în 2017. În întreaga carieră a câştigat din tenis peste 600 de mii de dolari şi ocupă In prezent locul 99 WTA.

