„O fraudă istorică!“: Curg reacţii acide şi acuze grave despre modul în care s-a dat „Balonul de Aur“

Vorbim despre o distincţie cu o tradiţie de 65 de ani. Care avea o imagine impecabilă până luni seară.

Pentru că de atunci, de când votul celor 180 de jurnalişti din toate colţurile lumii a sfidat logica, „Balonul de Aur“ s-a cam dezumflat. Trimiţând trofeul pentru a 7-a oară în vitrina lui Lionel Messi (34 de ani), în detrimentul celui care îl merita cu adevărat în acest an, adică Robert Lewandowski - foto (33 de ani), cei care au votat în ancheta „France Football“ au făcut un mare deserviciu publicaţiei amintite. Iar scandalul care s-a declanşat de atunci a luat o amploare atât de mare, încât, într-o încercare disperată de a potoli furia iubitorilor sportului-rege, cei de la „France Football“ au făcut un anunţ surprinzător.

Concret, redactorul-şef, Pascal Ferre - el însuşi l-a pus pe Lewandowski pe locul 1 în clasamentul pentru 2021 - a spus că revista ia în calcul să-i dea un „Balon de Aur“ şi polonezului. Mai precis, unul pentru 2020, când trofeul n-a fost acordat. Atunci, „France Football“ a renunţat la anchetă, motivând că multe competiţii au fost date peste cap de pandemie.

„Nu trebuie să ne grăbim cu această decizie (n.r. - acordarea trofeului din 2020). Trebuie să ne gândim foarte bine mai mult timp. Nu putem fi siguri că Robert Lewandowski ar fi câştigat «Balonul de Aur», anul trecut, pentru că n-a existat un vot“, a precizat Pascal Ferre. Care, totuşi, a apărat rezultatul votului din acest an: „Cred că Messi a meritat «Balonul de Aur», deşi eu, personal, l-am pus pe Lewandowski pe locul 1“.

„O farsă! O nedreptate uriaşă“

Aceste declaraţii date de şeful „France Football“ nu doar că n-au stins scandalul, ci mai mult au pus gaz pe foc. Tomás Roncero (foto), care conduce secţiunea dedicată echipei Real Madrid în cadrul publicaţiei „AS“, la rândul său un ziar prestigios fondat în 1967, a criticat vehement acordarea „Balonului de Aur“ lui Messi.

„A fost o fraudă istorică! Robert Lewandowski merita acest trofeu. Dar am asistat la o nedreptate uriaşă. «Balonul de Aur» a devenit o farsă“, a spus Roncero, în cadrul emisiunii El Chiringuito. Totuşi, chiar acolo, Roncero a fost contrat de moderatorul Josep Pedrerol: „Lewandowski marchează multe goluri. Dar pentru mine e o plăcere mai mare să-l văd pe Messi jucând“. Degeaba însă! Roncero nu doar că n-a fost convins, dar a criticat şi modul în care se dă „Balonul de Aur“, prin votul unui număr de 180 de jurnalişti din toate colţurile lumii. „Cei care au votat din Burundi şi Tanzania, probabil, n-au văzut niciun meci din 2021. Aşa se explică şi opţiunea lor pentru Messi“, a spus, ironic, editorul de la „AS“.

„S-a pierdut credibilitatea trofeului“

Jurnalistul italian, Paolo Condò (foto), care s-a aflat printre cei care au votat în ancheta „France Football“, a insistat şi el că rezultatul din acest an a „pătat“ reputaţia trofeului.

„Ceea ce s-a întâmplat nu ajută nici revista «France Football», nici fotbalul, ca sport. Acest trofeu nu mai are credibilitate. În 1956, Gabriel Hanot, redactorul-şef de atunci de la «France Football», a creat ceva frumos prin această anchetă anuală. Era un trofeu respectat, deşi provoca dezbateri aprinse încă de atunci. Din păcate, s-a pierdut tocmai frumuseţea «Balonului de Aur»“, a spus Condò.

„Se vede corupţia din fotbal“

Şi nu doar jurnaliştii au criticat rezultatul anchetei din acest an. Francezul Patrice Evra - foto (40 de ani), fost fotbalist la echipe precum Manchester United, Juventus şi Monaco, a postat un clip pe Instagram în care s-a arătat dezgustat de nedreptatea care i s-a făcut lui Lewandowski.

„Se vede corupţia din fotbal şi prin acordarea acestui trofeu lui Messi. Îmi pare foarte rău pentru Lewandowski! Oamenii trebuie să-şi deschidă ochii. Eu nu sunt genul de om care să zică, de obicei, cine ce merită. Acum însă, toată lumea strigă: «Jaf, jaf, jaf». Vreau să precizez că n-am nimic cu Messi. Unii vor spune că am această reacţie pentru că, în cariera mea de jucător, am pierdut trei finale ale Ligii Campionilor împotriva lui şi că, de aceea, îl urăsc. Nu e adevărat! Eu nu jignesc niciodată Barcelona pentru că am pierdut finalele Ligii în faţa acestui club. Cine mă acuză acum că îl urăsc pe Messi e orbit de simpatia lui pentru Leo. Mesajul meu e împotriva corupţiei din fotbal. Messi a avut un sezon excelent, dar în 2021, dar şi anul trecut, Lewandowski a fost cel mai bun. Avem nevoie de răspunsuri din partea «France Football». Robert, îmi pare rău că ai fost furat din nou...“, a spus fostul internaţional francez, cu 81 de selecţii în echipa naţională.