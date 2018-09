VIDEO O forţă a naturii: Sabalenka a câştigat la Wuhan Open. „Poate să schimbe jocul, la fel ca Serena“

La 20 de ani, cu un joc în forţă, Arina Sabalenka, n-a stat la discuţii cu Kontaveit. Ea s-a impus

într-o oră şi 12 minute.

Ea a mai câştigat în acest an turneul de la New Haven, iar la Wuhan a reuşit al treilea titlu al carierei.

„Arina poate să schimbe jocul, la fel cum au făcut-o Serena, Graf sau Seleş“, crede antrenorul jucătoarei din Belarus, fostul tenismen Dimitry Tursunov.

Sabalenka va urca de luni pe locul 16 WTA, cea mai ubnă clasare a carierei.

