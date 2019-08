Nu te pui cu „babe“: Surorile Williams au uimit US Open cu primele lor meciuri! Câte game-uri au cedat împreună

Serena Williams (8 WTA) e favorita principală a bookmakerilor la US Open, însă, cu siguranţă, puţini jucători experimentaţi care urmăresc tenisul feminin şi-au pariat banii pe americanca de 37 de ani.





Explicaţia e simplă: Serena are, într-adevăr, şase trofee la US Open, însă ultimul dintre ele a venit în 2014. De atunci, au fost două semifinale (2015, 2016) şi o finală pierdută (2018). În plus, de când a născut, în septembrie 2017, Serena n-a mai câştigat niciun trofeu. Şi, colac peste pupăză, s-a accidentat exact înainte de US Open, fiind nevoită, mai întâi, să abandoneze în timpul finalei de la Rogers Cup, pentru ca apoi să se retragă de la Cincinnati.





În aceste condiţii, e lesne de înţeles de ce puţini oameni s-au grăbit să-şi pună banii pe victoria lui Williams la US Open. Totuşi, debutul Serenei la New York, în cel mai aşteptat meci de pe tabloul feminin, s-a transformat într-o demonstraţie de forţă din partea americancei!





Ajunsă faţă în faţă cu Maria Şarapova (87 WTA) pentru prima dată după Australian Open 2016, Serena a practicat un tenis de calitate, ca în zilele ei bune! Spectatorii de pe „Arthur Ashe“ nici n-au apucat să se aşeze bine în scaune că partida era şi încheiată: 6-1, 6-1 pentru Williams în 60 de minute.





A fost a 19-a victorie consecutivă pentru Williams în faţa Şarapovei, în condiţiile în care cele două s-au întâlnit prima dată, în 2004, la Miami. După ce două dintre primele trei dueluri au fost adjudecate de rusoaică, din 2005 încoace a început seria incredibilă a Serenei care a bătut-o pe Maria pe unde a prins-o. De altfel, Şarapova a avut un discurs de om resemnat la finalul întâlnirii: „Nu e un drum uşor, n-a fost niciodată. Dar am trecut printr-o operaţie la umăr acum aproximativ patru luni. Să ajung să joc, în sesiunea de seară, la US Open, cu un public încântat de confruntare, e ceva important. Sunt norocoasă că fac parte din asta!“.





„Corpul meu răspunde bine“





De partea cealaltă, până şi Serena s-a amuzat un pic de uşurinţa cu care o învinge pe Şarapova, de fiecare dată când se intersectează cu ea. „De fiecare dată când ajung în faţa ei (n.r. – Mariei Şarapova), reuşesc să-mi fac jocul cel mai bun. Am spus-o de fiecare dată, nu ştiu cum se întâmplă, dar mingile returnate de ea cad exact acolo unde îmi doresc eu. Nu ştiu, totul iese perfect pentru mine“, a declarat Williams.





Apoi, a făcut o afirmaţie cu care, probabil, le-a dat emoţii rivalelor sale din circuit: „Corpul meu răspunde bine. Mă simt bine. Cu spatele sunt mai OK. De aceea, abia aştept să joc. O să mă distrez aici“.





Paradoxal, următorul ei meci se anunţă unul şi mai uşor. Va juca în turul II cu o altă americancă, Caty McNally (17 ani, 121 WTA) care, totuşi, a provocat o surpriză în runda inaugurală, eliminând-o pe Timea Bacsinszky (89 WTA), scor 6-4, 6-1.





Şi Venus a făcut furori





Cu câteva ore înainte ca Serena să dea drumul la „focuri de artificii“ în duelul cu Şarapova, Venus Williams (39 de ani, 52 WTA) a încântat şi ea tribunele cu o victorie categorică în turul I: 6-1, 6-0 cu Zheng (38 WTA). De două ori campioană la US Open (2000, 2001), Venus a obţinut ultimul rezultat notabil la Flushing Meadows în 2017, atunci când a avansat până în semifinală. Acum însă, îi va fi greu să-şi egaleze rezultatul din 2018, accederea în turul III, întrucât urmează să o întâlnească pe Svitolina (5 WTA).





US Open, feminin, rezultate notabile din turul I

Svitolina (5 WTA) – Osuigwe (109 WTA) 6-1, 7-5

Kenin (20 WTA) – Vandeweghe (469 WTA) 7-6, 6-3

Keys (9 WTA) – Doi (108 WTA) 7-5, 6-0

Konta (16 WTA) – Kasatkina (42 WTA) 6-1, 4-6, 6-2

Garcia (27 WTA) – Jabeur (62 WTA) 6-7, 2-6

Martincova (138 WTA) – Pliskova (3 WTA) 6-7, 6-7

Bouchard (119 WTA) – Sevastova (11 WTA) 3-6, 3-6

Diyas (80 WTA) – Barty (2 WTA) 6-1, 3-6, 2-6





