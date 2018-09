Nu e la capacitate maximă. Cu ce probleme se mai confruntă Simona Halep înainte de turneul de la Beijing

”Mă simt mult mai bine ca atunci, dar încă mă ţine. Încerc să fac cât de multe tratamente pot, deoarece e foarte important. Aşa că mă simt mai bine şi sper ca mâine să mă pot antrena la întreaga capacitate”, a declarat Simona Halep.Liderul clasamentului mondial WTA a spus că după a doua eliminare consecutivă în primul tur al US Open a fost extrem de motivată să scoată un rezultat bun în China, dar că, din păcate, accidentarea a fost cea care a împiedicat-o. ”Am lucrat din greu după ce m-am întors acasă de la US Open. Am fost foarte supărată că am pierdut din nou în primul tur, al doilea an la rând. Dar asta e viaţa şi trebuie să accept. Am lucrat din greu, am fost motivată să vin aici, în China, dar cu doar două zile înaintea turneului de la Wuhan spatele meu s-a blocat şi am fost frustrată puţin despre asta. Dar nu aveam cum să schimb lucrurile astea, pentru că nu le putem controla. Am venit la Beijing extrem de optimistă. Încerc să mă recuperez foarte bine şi să reuşesc să joc la cel mai înalt nivel şi să câştig câteva meciuri”, a mai declarat Halep.