Nu doar locul 1 WTA este în pericol!  După Melbourne, Simona poate cădea în afara podiumului clasamentului mondial

Eliminarea din optimile de finală vine la pachet şi cu pierderea a peste 1.000 de puncte în clsamentul WTA, astfel că, in acest moment, patru tenismene au sanse s-o depaseasca pe Simona.



*Kvitova şi Osaka - Cele două trebuie să atingă măcar semifinalele la Melbourne.



*Svitolina şi Pliskova - Cele două au nevoie de o calificare în finala de la Melbourne.



Iată cum arată acum ierarhia:



1. Simona Halep 5.582 puncte (eliminată AO 2019)

2. Naomi Osaka 5.460p

3. Petra Kvitova 5.420p

4. Sloane Stephens 5.307p (eliminată AO 2019)

5. Angelique Kerber 4.965p (eliminată AO 2019)

6. Elina Svitolina 4.940p

7. Karolina Pliskova 4.750p



Simona Halep nu poate cobori mai jos de locul 4, deoarece Elina Svitolina şi Naomi Osaka se vor înfrunta în sferturile de finală



64 de saptamani are Simona Halep pe primul loc în clasamentul WTA.