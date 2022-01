Novak Djokovici a recunoscut la sosirea în Australia că nu este vaccinat. Dialogul dintre sportiv şi ofiţerul de frontieră

Oficial: Mulţumesc. Deci, care au fost motivele pentru care aţi călătorit în Australia, astăzi?

Djokovici: Sunt un jucător profesionist de tenis şi principalul motiv pentru care vin în Australia este participarea la Australian Open de la Melbourne, Victoria.

Oficial: Mulţumesc. Acum întrebare legată de vaccinare, sunteţi vaccinat?

Djokovici: Nu sunt vaccinat.

Oficial: Pentru Covid-19? Nu sunteţi vaccinat?

Djokovici: Nu sunt vaccinat.

Oficial: Mulţumesc. Aţi avut vreodată Covid?

Djokovici: Da.

Oficial: Când?

Djokovici: Am avut Covid de două ori, am avut Covid în iunie 2020 şi am avut Covid recent în... Am fost testat pozitiv... PCR... 16 decembrie 2021.

Până acum, Novak Djokovici a refuzat să spună public dacă s-a vaccinat sau nu împotriva coronavirusului.

Instanţa din Melbourne a revocat, luni, anularea de către autorităţile federale australiene a vizei de intrare în ţară a tenismenului sârb Novak Djokovici.