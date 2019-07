Novak Djokovici, implicat într-un scandal în ţara sa natală. De ce îl acuză de trădare naţională presa din Serbia?

Sărbilor nu le-a picat deloc bine că Djokovici a apelat pentru ajutor la un croat, cunoscute fiind relaţiile reci dintre cele două popoare, care s-au aflat în razboi la începutul anilor '90.



Conform Associated Press, citat de ziare.com, Djokovici a fost acuzat de presa din Serbia de trădare naţională după ce a luat această decizie.



"Este un parteneriat scandalos", a notat ziarul pro-guvernamental Informer, care a publicat şi o declaraţie făcută de Ivanisevici în timpul razboiului. După ce a tras de câteva ori cu o mitralieră, Ivanisevici a spus, pentru The New York Times, că "şi-ar fi dorit să aibă în faţă câţiva sârbi".



Pe de altă parte, Djokovici a fost acuzat de trădare şi anul trecut, în timpul Cupei Mondiale la fotbal, când a spus că, după eliminarea Serbiei, ţine cu Croaţia.



Mama lui Djokovici s-a născut în Croaţia, astfel că tenismenul are legături strânse cu această ţară.



"Goran vine din Croaţia, eu sunt din Serbia. Amândoi venim din ţara care cândva se numea Iugoslavia. Când eram mic şi am început să joc tenis, am urmărit meciul său cu Pete Sampras. Toţi din această regiune îl susţineau", a afirmat Djokovici despre parteneriatul cu Ivanisevici.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: