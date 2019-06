Novak Djokovici, furibund după eliminarea de la Roland Garros: „Au fost cele mai proaste condiţii“

Liderul clasamentului ATP a fost eliminat in semifinalele competiţiei de Dominic Thiem, scor 2-6, 6-3, 5-7, 7-5, 5-7, după o partidă care s-a jucat doua zile, din cauza întreruperilor cauzate de ploaie.



"A fost dificil, a fost ca şi cum am jucat în timpul unui uragan. Nu poţi să dai tot ceea ce ai mai bun în asemenea conditii. Am jucat foarte bine tot sezonul de zgura, iar aici nu am cedat niciun set până în semifinale. Nu vreau să caut scuze sau motive pentru aceast înfrângere. Thiem a meritat victoria", a declarat sârbul la conferinţa de presă de la finalul meciului.

Rugat să detalieze, Novak Djokovic şi-a continuat comentariile critie la adresa organizatorilor turneului: "Au fost cele mai proaste condiţii. Vineri am încercat sa-i explic că bate vântul mult prea tare, dar el a replicat că dacă nu sunt obiecte care să fie luate de vânt, condiţiile sunt bune de joc. Nu ştiam că umbrela nu este un obiect zburător, dar asta a fost decizia organizatorilor. Cred ca ei ştiu tenis mai bine", şi-a vărsat năduful jucătorul din Serbia.



Thiem va juca a doua sa finală consecutivă la Roland Garros cu Rafael Nadal duminică, de la ora 16.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: