Noua faţă a celor de la Los Angeles Lakers este exact ce trebuie. Duetul LeBron James-Anthony Davis dă rezultate

Un con de umbră similar traversa însă şi LeBron James, un alt pretendent la titlul de G.O.A.T. (Greatest Player of All Time), asigurat pentru moment lui MJ, care încă are totuşi trei titluri de campion NBA în plus câştigate faţă de LBJ. Cu alte cuvinte, după câştigarea titlului cu Cleveland Cavaliers acesta nu a mai reuşit să facă mare lucru, trecând printr-un sezon extrem de frustrant chiar la Los Angeles Lakers, unde fusese adus de conducere în 2018 pentru a reinventa echipa. LeBron James are însă aproape 35 de ani, aşa că anul trecut nici măcar nu a prins play-off-ul, ceea ce, la pretenţiile lui şi ale celor de la LA Lakers, e foarte frustrant.

Iată însă că a trecut vacanţa de vară şi perioada de transferuri i l-a adus pe nimeni altul decât Anthony Davis, adus cu mari greutăţi de la New Orleans Pelicans, noua echipă a fenomenului Zion Williamson. Iar dacă începutul a fost cu emoţii, mai ales pentru că au pierdut în faţa celor de la Clippers, noua echipă a lui Kawhi Leonard, campion anul trecut cu Toronto Raptors, iată că din acel moment noua echipă Los Angeles Lakers merge extraordinar. Pe lângă chimia dintre cele două staruri, însă, şi supporting castul funcţionează foarte bine. Este vorba despre sharpshooter-ul Danny Green, adus de la San Antonio Spurs, Kyle Kuzma, tânăra speranţă până nu demult accidentată a echipei, pivoţii JaVale McGee şi Dwight Howard, cel din urmă trăind un adevărat reviriment al carierei alături de LeBron James, dar şi importantele ajutoare Avery Bradley, Kentavious Caldwell Pope, fenomenalul Alex Caruso, precum şi Rajon Rondo, străvechiul coechipier al lui Kevin Garnett, recent întors după o accidentare.

Cu o asemenea echipă lângă el, Le Bron James se vede pus, prin urmare, în poziţia mult mai confortabilă de a nu mai fi nevoit să tragă de unul singur înscriind cât 35-40 de puncte pe seară pentru a-şi ridica echipele. Mai mult, la cum arată lucrurile până acum, dacă LA Lakers va fi ferită de accidentări, mai mult ca sigur va prinde complicatul şi extrem de competitivul tablou al play-off-ului de la anul.