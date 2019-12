Nota de plată pentru Neagu-dependenţă! Cea mai dură veste după România-Rusia: „Pe Cristina o doare genunchiul“

Abia revenită pe teren la începutul lunii noiembrie după o absenţă de 11 luni şi o recuperare anevoioasă după operaţia de la genunchiul drept, Cristina Neagu a fost nevoită să facă la Kumamoto exact ceea nu şi-ar fi dorit să fie nevoită să facă: să ducă naţionala României în spate.

La plecarea spre Japonia, interul stânga în vârstă de 31 de ani avertiza pe toată lumea: nefiind sută la sută fizic, nu este jucătoarea din urmă cu an şi nu poate fi ea unica soluţie pentru meciurile jucate şi la 24 de ore distanţă unul de altul.

Cristina a primit nota de plată pentru Neagu-dependenţă

În ciuda acelor avertismente şi a rugăminţii venite de la Cristina Neagu, naţionala lui Tomas Ryde a fost însă, din nou, dependentă de ea. Chiar şi cu cu un meci mai puţin jucat decât coechipierele sale (nu a evoluat contra Kazahstan-ului), Neagu a rămas golgheter detaşat al echipei, cu 40 de goluri înscrise în patru meciuri în Grupa C, Iuganu (14 goluri) şi Pintea (13 goluri în cinci meciuri) urmând-o, la mare distanţă, în topul marcatoarelor.

Nota de plată pentru cele 6 goluri cu Spania, 13 goluri cu Senegal, 11 goluri cu Muntenegru şi 10 goluri cu Ungaria a venit pentru Cristina Neagu chiar la startul Grupelor Principale, anunţă selecţionerul Tomas Ryde.

„Cristina este obosită acum, e normal să fie aşa. E obosită şi nu mai are energie. Ea a făcut enorm de multe lucruri pentru echipă, dar azi nu a putut. Am vorbit despre acest lucru înainte, dar şi pe parcursul jocului. I-am zis să-şi potolească creierul, să gândească şi să vorbească pozitiv. Ştiu că îi e greu, că ea are dorinţă, dar trebuie să o facă“, a declarat Tomas Ryde pentru Gazeta Sporturilor, la scurt timp după încheierea partidei România - Rusia, 18-27, una în care Neagu a înscris doar de două ori din acţiune şi de alte trei ori de la 7 m.

Danezul a mai anunţat că, pentru următoarele două meciuri, există „un semn de întrebare, fiindcă pe Cristina o doare genunchiul“. În aceste condiţii, selecţionerul avertizează că s-ar putea ca Neagu să rămână pe bancă. „Avem o zi de odihnă. Sper să-şi revină, altfel nu va juca cu Suedia. Durerea e una, dar suferinţa că nu poţi să faci ce îţi doreşti e altceva şi te duce în stări în care îţi fierbe creierul şi chiar e prea mult. Vom vedea ce vom face“.

România încearcă să termine ediţia 2019 a Campionatului Mondial de handbal între primele şapte echipe, pentru a-şi securiza matematic prezenţa la turneelor preolimpice de calificare la Tokyo 2020. Naţionala tricoloră are însă şi alte variante, una dintre ele fiind aceia de a spera că aurul va merge la o echipă din Europa - aşa cum s-a întâmplat la 10 dintre ultimele 11 ediţii ale întrecerii supreme, astfel încât să intre în ecuaţie locul patru obţinut anul trecut la Campionatul European.

Meciurile de duminică, în Grupa Principală II - etapa 1



Au înscris: - pentru România: Neagu (5), Pristăviţa (2), Perianu (2), Ostase (2), Seraficeanu (2), Dedu (1), Pintea (1), Florica (1), Polocoşer (1), Vizitiu (1)

- pentru Rusia: Vyakhireva (5), Bobrovnikova (5), Makeeva (3), Kozhokar (3), Sedoykina (portar: 3), Fomina (2), Kuznetsova (1), Sen (1), Gorshenina (1), Zhilinskaite (1), Illarionova (1), Frolova (1) * România - Rusia 18-27Au înscris:

*Muntenegru - Japonia, ora 11.00

*Spania - Suedia, ora 13.30

