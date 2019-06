Norvegia – România, azi, ora 21.45 - Meciul care ne poate împinge cu un pas către Euro 2020

Tricolorii au în acest moment trei puncte şi par a se lupta cu Suedia şi Norvegia pentru al doilea loc în grupă, în condiţiile în care Spania este socotită principala favorită la câştigarea acesteia. Tocmai din acest motiv, un rezultat pozitiv la Oslo, şi în primul rând o victorie, ar putea aduce echipei lui Contra un avantaj consistent în aceste preliminarii.

Faţă de ultima convocare, din lotul României au dispărut portarii Niţă şi Pantilimon, fundaşul Moţi, mijlocaşul Cicâldău (accidentat) şi atacantul Andrei Ivan. Lipseşte în continuare şi căpitanul tradiţional Vlad Chiricheş, care este accidentat de mai mult timp, şi mijlocaşul Constantin Budescu, aflat în aceeaşi situaţie. Contra nu a adus mari noutăţi la naţională şi pentru că aria de selecţie este destul de redusă. Singurul debutant la o acţiune a tricolorilor este fundaşul de la FCSB, Iulian Cristea. Au revenit în lot Nedelcearu, Rotariu şi Gicu Grozav, ultimii fiind doi dintre preferaţii selecţionerului, chiar dacă acum joacă la echipe fără strălucire, în Kazahstan, respectiv Ungaria.

Grozav ar putea fi chiar titular la Oslo, deşi n-a mai jucat la naţională de fix un an. “'Eu cred că dacă mergem să facem egal în Norvegia nu va fi bine, trebuie să mergem cu gândul la victorie şi trebuie să ţintim cât mai sus. Trebuie să fim motivaţi încă din primul minut, toţi ştim că cel mai important este primul meci, cel cu Norvegia, în care trebuie să ne autodepăşim şi să câştigăm toate cele trei puncte. Dacă îl vom câştiga şi pe al doilea vom lua o opţiune serioasă pentru a ne califica. Pentru mine ar fi un vis împlinit să participăm la Campionatul European”, a afirmat Gicu la FRF TV, după care s-a referit şi la relaţia pe care o are cu selecţionerul. “Am o relaţie foarte bună cu domnul Contra, m-a motivat bine de fiecare dată. Ne dă o motivaţie în plus de fiecare dată şi eu vin cu mare plăcere la echipa naţională”, a mai spus fotbalistul lui Kisvárda FC, echipă care s-a luptat la retrogradare în Ungaria.

Contra: “Nu e o dublă crucială!”

Selecţionerul Cosmin Contra, care are ca obiectiv clar în contract calificarea la Euro 2020, nu consideră meciurile cu Norvegia şi Malta chiar decisive pentru echipa naţională. „Nu e o dublă crucială, depindem şi de jocul rezultatelor. Se pune prea mare presiune pe aceste meciuri. E un moment important, cu şase puncte am lua o opţiune importantă la calificare. De aceea le-am şi spus băieţilor să fie cât mai concentraţi, să luăm toate cele şase puncte. Avem şanse să învingem în Norvegia. Cu atenţie şi dacă eliminăm unele greşeli, putem învinge orice adversar. Important e să păstrăm atitudinea de până acum, să nu renunţăm niciodată, pentru că numai cei care nu se dau bătuţi pot să realizeze lucruri importante în viaţă. Orice adversar, deci şi Malta, poate fi periculos dacă nu eşti concentrat. Aţi văzut că am avut probleme cu Feroe până să deschidem scorul. Toţi adversarii sunt bine puşi la punct fizic şi tactic”, a spus Contra la reunirea lotului. El a vorbit şi despre problemele de lot, dar şi despre neconvocarea lui Mitriţă, de la New York City. „Nu e un caz. Eu am vorbit atunci cu el, la ultima acţiune. Cred că lucrurile sunt clare. El a avut meci pe 2 iunie, ajungea la lot abia miercuri, deci destul de târziu. Cu Malta am ales să văd şi alţi jucători. E o problemă pentru Mitriţă că joacă aşa departe, trebuie să ne gândim când ne poate ajuta. La ultima convocare am avut mulţi accidentaţi. Acum, unii jucători nu au avut continuitate la cluburi. Dar asta nu mă preocupă foarte tare, am făcut un plan minuţioos şi fizic vom arăta foarte bine”, a încheiar selecţionerul.



16 meciuri are România cu selecţionerul Cosmin Contra pe bancă: 10 victorii, 4 egaluri şi 2 înfrângeri

Lotul Norvegiei:

Portari: Sten Grytebust (FC Copenhaga, 4 selecţii/0 goluri ), Andre Hansen (Rosenborg, 3/0), Sondre Rossbach (Odd, debutant)

Fundaşi: Haitam Aleesami (Palermo, 21/0), Kristoffer Ajer (Celtic, 8/0), Even Hovland (Rosenborg, 37/0), Sigurd Rosted (Gent, 5/1), Havard Nordveit (Fulham, 47/2), Omar Elabdellaoui (Olympiacos, 36/0), Jonas Svensson (AZ, 16/0), Martin Linnes (Galatasaray, 23/1), Birger Meling (Rosenborg, 10/0), Stefan Strandberg (Ural, 10/0)

Mijlocaşi: Stefan Johansen (WBA, 47/5), Mohamed Elyounoussi (Southampton, 24/5), Mats Moller Daehli (St. Pauli, 21/1), Ole Selnaes (Shenzhen, 25/2), Martin Odegaard (Vitesse, 16/0), Sander Berge (Genk, 12/0), Fredrik Midtsjo (AZ, 3/0)

Atacanţi: Joshua King (Bournemouth, 39/14), Tarik Elyounoussi (AIK, 54/9), Bjorn Maars Johnsen (AZ, 12/3), Ola Kamara (Shenzhen, 15/7)

Antrenor: Lars Lagerback (70 ani)



Lotul României:

Portari: Ciprian Tătăruşanu (Nantes, 59 selecţii/0 goluri), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Ionuţ Radu (Genoa, 0/0)

Fundaşi: Romario Benzar (FCSB, 15/0), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 34/0), Dragoş Grigore (Ludogorets, 35/0), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa, 3/0), Iulian Cristea (FCSB, 0/0), Alin Toşca (PAOK, 15/0), Nicuşor Bancu (U Craiova 1948 CS, 9/0)

Mijlocaşi: Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 42/5), Dorin Rotariu (Astana, 9/1), Ciprian Deac (CFR Cluj, 19/4), Dennis Man (FCSB, 3/0), Tudor Băluţă (FC Viitorul, 4/0), Răzvan Marin (Standard Liege, 16/1), Paul Anton (Krylia Sovetov, 8/0), Dan Nistor (Dinamo, 1/0), Alexandru Maxim (Mainz, 34/3), Gheorghe Grozav (Kisvárda FC, 27/5), Nicolae Stanciu (Al-Ahli, 30/10), Ianis Hagi (FC Viitorul, 3/0)

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogorets, 31/10), George Ţucudean (CFR Cluj, 9/3), George Puşcaş (Palermo, 6/2)

Antrenor: Cosmin Contra (43 ani)

Grupa F

CLASAMENT

1. Spania 2 2 0 0 4-1 6

2. Suedia 2 1 1 0 5-4 4

3. România 2 1 0 1 5-3 3

4. Malta 2 1 0 1 2-3 3

5. Norvegia 2 0 1 1 4-5 1

6. Insulele Feroe 2 0 0 2 2-6 0

S-au jucat până acum:

Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keşerü 58)

Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8)

Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)

România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keşerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.)

Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1)

Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73)

Meciurile următoare:

7 iunie: Feroe – Spania, Norvegia – România, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)



