Nordicii, o singură calificare la Euro! Cine este actuala naţională a Norvegiei, care se zbate şi ea în mediocritate

În toată istoria lor, nordicii au obţinut o singură calificare la turneul final al Campionatului European. În 2000, la turneul final din Belgia şi Olanda, Norvegia s-a clasat pe locul trei într-o grupă cu Spania, Iugoslavia şi Slovenia, ratând calificarea în sferturi la mustaţă, după ce au învins Spania, au pierdut cu sârbii şi au făcut egal cu Slovenia. A fost ultimul rezultat notabil al Norvegiei, care avea o generaţie foarte bună la vremea aceea, generaţie care participase şi la CM 1994 şi CM 1998. Cei mai mulţi dintre componenţii lotului activau atunci în Anglia, la echipe de top, precum Manchester United (Solskjaer, Berg, Johnsen), Chelsea (Tore Andre Flo), Liverpool (Bjornebye) sau Tottenham (Groodas, Baardsen).

Odegaard, puştiul minune de la Real Madrid

Actuala echipă a Norvegiei e mult diferită de “Generaţia de aur” a nordicilor, pentru că şi la ei fotbaliştii de valoare au cam dispărut. Norvegia are un puşti minune, Odegaard, cumpărat de Real Madrid, dar împrumutat la Vitesse Arnhem, care la 20 de ani a strâns 16 selecţii la naţională. Asemenea altor echipe naţionale, Norvegia a deschis şi ea porţile naturalizării, astfel că acum şapte jucători cu origini străine sunt în lot. Ca o curiozitate, toţi cei patru atacanţi sunt doar pe jumătate norvegieni, provenind din familii mixte: Tarik Elyounoussi (Maroc), Joshua King (Gambia), Ola Kamara (Sierra Leone) şi Bjorn Maars Johnsen (SUA). Tarik Elyounoussi este vărul lui lui Mohamed Elyounoussi, mijlocaş la Southampton, prezent şi el la naţionala Norvegiei.

Şi au câştigat grupa în Liga Naţiunilor

Piesele de rezistenţă din naţionala nordică sunt mijlocaşii Stefan Johnsen (West Bromwich Albion) şi Markus Henriksen (Hull City), primul fiind şi căpitanul echipei. Pentru meciul cu România, asdversara tricolorilor are o absenţă de marcă, cea a portarului titular, Rune Jarstein, care e accidentat. În locul experimentatului goalkeeper de la Hertha Berlin, selecţionerul Lars Lagerbeck va alege probabil între Grytebust (FC Copenhaga) şi Hansen (Rosenborg). Vizavi de antrenorul Lagerbeck, acesta este experimentatul tehnician suedez, care a transformat Islanda într-una dintre revelaţiile Europei, calificând-o în premieră la Euro 2016. El a preluat Norvegia la 1 ianuarie 2017, dar a avut un parcurs dezamăgitor în preliminariile CM 2018, echipa lui fiind învinsă cu 3-0 şi 6-0 de Germania, cu 1-0 de Azerbaidjan, 2-1 de Cehia şi 2-0 de Irlanda de Nord. Anul trecut, în Liga Naţiunilor, Norvegia a terminat pe primul loc în Grupa 3, din Liga C, devansând Bulgaria, Cipru şi Slovenia. Norvegienii au promovat astfel în Liga B, lucru pe care România nu l-a reuşit, şi au, măcar teoretic, o şansă în plus de calificare la Euro 2020.

Lotul Norvegiei:

Portari: Sten Grytebust (FC Copenhaga, 4 selecţii/0 goluri ), Andre Hansen (Rosenborg, 3/0), Sondre Rossbach (Odd, debutant)

Fundaşi: Haitam Aleesami (Palermo, 21/0), Kristoffer Ajer (Celtic, 8/0), Even Hovland (Rosenborg, 37/0), Sigurd Rosted (Gent, 5/1), Havard Nordveit (Fulham, 47/2), Omar Elabdellaoui (Olympiacos, 36/0), Jonas Svensson (AZ, 16/0), Martin Linnes (Galatasaray, 23/1), Birger Meling (Rosenborg, 10/0), Stefan Strandberg (Ural, 10/0)

Mijlocaşi: Stefan Johansen (WBA, 47/5), Mohamed Elyounoussi (Southampton, 24/5), Mats Moller Daehli (St. Pauli, 21/1), Ole Selnaes (Shenzhen, 25/2), Martin Odegaard (Vitesse, 16/0), Sander Berge (Genk, 12/0), Fredrik Midtsjo (AZ, 3/0)

Atacanţi: Joshua King (Bournemouth, 39/14), Tarik Elyounoussi (AIK, 54/9), Bjorn Maars Johnsen (AZ, 12/3), Ola Kamara (Shenzhen, 15/7)

Antrenor: Lars Lagerback (70 ani)

Grupa F

CLASAMENT

1. Spania 2 2 0 0 4-1 6

2. Suedia 2 1 1 0 5-4 4

3. România 2 1 0 1 5-3 3

4. Malta 2 1 0 1 2-3 3

5. Norvegia 2 0 1 1 4-5 1

6. Insulele Feroe 2 0 0 2 2-6 0



S-au jucat până acum:

Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keşerü 58)

Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8)

Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)

România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keşerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.)

Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1)

Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73)

Meciurile următoare:

7 iunie: Feroe – Spania, Norvegia – România, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

