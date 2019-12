Noapte albă pentru Tomas Ryde înainte de „finala“ România - Ungaria: „Avem un plan“

Tomas Ryde este omul de la care România aşteaptă soluţii, dar şi o doză de inspiraţie - care i-a cam lipsit în primele patru meciuri de la Kumamoto.

Danezul a primit critici încă de la primul meci, împotriva Spaniei, când a rulat fără excepţie toate jucătoarele şi în care naţionala tricoloră nu a reuşit să înscrie decât 16 goluri. Ryde a fost salvat doar de o evoluţie peste nivelul propriilor aşteptări a Cristinei Neagu, care a reuşit să tragă din nou echipa după ea, în ciuda celor 11 luni de absenţă de pe teren. Naţionala României s-a chinuit în meciul cu Kazahstan, a câştigat cu o doză de lejeritate doar împotriva uneia dintre „Cenuşăresele“ grupei - Senegal şi a risipit un avantaj de patru goluri avut în repriza secundă în faţa uneia dintre contracandidatele pentru Grupele Principale - Muntenegru.

Tomas Ryde a explicat, pentru gsp.ro, cum a pregătit duelul pe care România este obligată să îl câştige pentru a continua parcursul la turneul final, dar şi pentru a păstra şanse de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ultima noapte a antrenorului în vârstă de 59 de ani nu a fost deloc diferită de cea a unui student în perioada sesiunii, înainte de examen.

Ce a spus Tomas Ryde?

* O noapte pentru analiza Ungariei, da! Am avut nevoie de aşa ceva fiindcă e clar că Ungaria are calitate mare, din moment ce a avut 23 de aruncări de pe extremă împotriva Muntenegrului. Trebuia să văd şi să analizez atent ce fac de ajung ele atât de uşor să joace din extreme. Nu vreau ca Ungaria să ajungă să aibă cu noi 23 de aruncări din extremă şi să dea 16 goluri, aşa cum a făcut împotriva Muntenegrului! Avem un plan să-i blocăm aceste acţiuni.



* Ungaria e o echipă diferită faţă de Muntenegru. Ungaria joacă rapid, Muntenegru evoluează dur, are atacuri grele, în vreme ce Ungaria le dezvoltă pe viteză, maghiarele au o succesiune a paselor extrem de fluidă. Apoi, le au pe Kovacsics şi Kovacs, plus Hafra - aici iarăşi trebuie să avem soluţii. Pe extreme, trebuie să blocăm şi să avem atenţie maximă!



* Trebuie să jucăm altceva în momentul în care adversarul va decide să o ia în marcaj om la om pe Neagu. Aici, Muntenegru ne-a pus în dificultate atunci când antrenorul lor a decis să se apere aşa. În plus, noi avem anumite lucruri pregătite chiar şi pentru schimbările pe care Cristina trebuie să le facă, ofensiv-defensiv.