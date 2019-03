Monica Niculescu se simte ca peştele în apă la Miami! Anul trecut, a atins turul III aici, iar acum a egalat acest rezultat, după o nouă victorie de senzaţie.

Chiar dacă şi în precedentele trei partide, românca de 31 de ani a pornit, de fiecare dată, cu şansa a doua, dacă e să ne luăm după clasamentul WTA, acum, înaintea duelului cu Garbine Muguruza (17 WTA), ea era considerată o victimă sigură de majoritatea specialiştilor.

Iar la cum a pornit meciul, cu Muguruza conducând cu 3-0, probabil, până şi spectatorii s-au aşteptat la un duel scurt, încheiat cu victoria Garbinei. Numai că Niculescu avea alte socoteli! Monica a egalat, 3-3 şi 4-4, şi, chiar dacă şi-a pierdut serviciul la acest scor, imediat a izbutit re-break-ul: 5-5! Şi următoarele două game-uri au fost break-uri, aşa că s-a ajuns la tiebreak.

Aici, Niculescu a jucat impecabil şi, pur şi simplu, a „măturat“ cu Muguruza: 7-0!

Aflată pe val, Monica a pornit ca din tun şi în setul doi în care a condus cu 2-0. Din păcate, game-ul următor a schimbat cursul jocului! Niculescu a condus cu 40-15 şi a avut două mingi de break pentru 3-0! Muguruza şi-a făcut însă serviciul, a ieşit din impas şi, în câteva minute, scorul a devenit 3-2 pentru Garbine, de la 2-0 pentru Niculescu!

Monica n-a dezarmat însă, s-a luptat, în continuare, admirabil şi a egalat după un game-maraton în care şi-a făcut serviciul la deuce#4, după ce a salvat trei mingi de break: 3-3! În ciuda şanselor ratate, Muguruza nu şi-a pierdut luciditatea şi, spre deosebire de Monica, şi-a făcut lejer serviciul: 4-3. Din păcate, imediat, Niculescu şi-a pierdut serviciul la zero, aşa că adversara ei a avut ocazia de a servi pentru a închide setul.

Când toată lumea se aştepta la un game dominat de Muguruza, Niculescu a mai oferit o surpriză: s-a dus la 40-0 pe serviciul adversarei şi a valorificat a treia minge de break! În loc de set la 6-3 pentru Muguruza, românca s-a apropiat la un game: 5-4.

Un meci pe muchie de cuţit a intrat, inevitabil, în decisiv, după ce Muguruza a făcut break la 30 şi a luat setul doi cu 6-4.

Setul trei a început la fel ca precedentul, cu jucătoarea din România distanţându-se la 2-0. Doar că, de această dată, Monica nu i-a permis Garbinei să revină prea repede, prea uşor, şi şi-a menţinut avansul: 3-1. Iar la acest scor, românca a izbutit un break la zero: 4-1! A urmat un nou game sufocant în care Niculescu a salvat o minge de break, înainte de a-şi face serviciul pentru 5-1.

Chiar dacă la acest scor a irosit trei mingi de meci pe serviciul adversarei, o victorie fabuloasă a Monicăi a venit după aproape trei ore, la a cincea minge de meci, când românca a luat game-ul opt pentru un incredibil 6-2 în decisiv!

În turul III, Niculescu va juca împotriva lui Wozniacki (13 WTA).

Monica Niculescu la Miami Open

*Calificări, turul I: 6-0, 2-6, 6-4 cu Arruabarrena (99 WTA)

*Calificări, turul II: 6-2, 6-4 cu Kozlova (101 WTA)

*Turul I: 6-1, 6-2 cu Zidansek (66 WTA)

*Turul II: 7-6, 4-6, 6-2 cu Muguruza (17 WTA)

VEZI PUNCTUL CARE A ADUS VICTORIA LUI NICULESCU ÎN TURUL II

What an incredible contest!



Niculescu takes it, 7-6(0), 4-6, 6-2 against Muguruza!#miamiopen pic.twitter.com/JroPgLikeT