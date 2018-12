Neymar vrea să revină la Barcelona! AS:„E disperat să se întoarcă“

Francezii l-au transformat în cel mai scump fotbalist din istorie, plătind suma record de 222 de milioane de euro, dar brazilianul regretă acum mutarea şi face tot ce îi stă în puteri să revină pe Camp Nou.



Potrivit cotidianului AS, citat de digisport, telefoanele anturajului lui Neymar către fostul său club "sunt constante", în încercarea de a-i convinge pe oficialii catalani să-l răscumpere din Franţa.



"Când vine în Barcelona, ceea ce se întâmplă în mod obişnuit, ajunge mereu să viziteze vestiarul. E păcat, pentru că aici avea totul, dar a sfârşit prin a-şi forţa plecarea, iar acum trebuie să vedem cum va reacţiona lumea din jurul echipei", a spus o sursă a celor de la AS.



Tocmai pentru că despărţirea de Barcelona nu s-a făcut în cei mai buni termeni, o eventuală revenire a lui Neymar rămâne un scenariu puţin probabil în acest moment. Dacă acest lucru se va întâmpla, mutarea trebuie să se facă în condiţiile impuse de campioana Spaniei.



Acum câteva săptămâni, a apărut un zvon conform căruia Neymar ar avea o înţelegere cu preşedintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, de a fi lăsat să plece la finalul sezonului viitor, dacă gruparea din capitala Franţei primeşte o ofertă de cel puţin 215 mlioane de euro.



O eventuală întoarcere a brazilianului de 26 de ani în Spania ar putea fi facilitată de faptul că PSG ar fi nevoită să-şi vândă unul dintre staruri, pentru a respecta condiţiile puse de UEFA în privinţa fair play-ului financiar.



Campioana Franţei este "pe minus" cu 170 de milioane de euro, iar AS susţine că unul dintre Neymar şi Mbappe va fi vândut, pentru a nu risca excluderea din UEFA Champions League.