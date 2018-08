Neymar, Pique şi Sergio Garcia au jucat poker la un turneu caritabil în Barcelona

Cei trei sportivi s-au întalnit la masa verde in cadrul unui turneu caritabil cu un buy-in in valoare de 25.000 de euro, fiecare jucand pentru o cauza umanitara in care cred si pe care o sustin.

Neymar Jr., impreuna cu fratele sau si fostii si actualii sai coechipieri Lo Celso si Arthur Melo, au jucat pentru The Neymar Jr. Project Institute, o asociatie care ofera cursuri gratuite de fotbal, volei, inot, judo, baschet, citire, limbi straine, muzica, dans si tehnologie informationala unui numar de aproximativ 2.300 de copii defavorizati cu varste cuprinse intre 7 si 14 ani in São Paulo, Brazilia. Atacant la Paris Saint-Germain si nationala Braziliei, Neymar Jr. nu este strain de masa de joc, el concurand cu trei ani in urma la EPT Barcelona. In vara aceasta, in timpul evenimentului Brazilian Series of Poker (BSOP), sponsorizat de PokerStars, Neymar Jr s-a clasat al saselea in Super High Roller, incasand 79.440 R$ (21.470 USD).



Sustinut de fratele sau, Gerard Pique a jucat pentru fundatia Barefoot Foundation, o asociatie caritabila columbiana infiintata de sotia sa, Shakira. Fundasul Barcelonei a jucat in cadrul mai multor editii ale evenimentelor EPT de la Barcelona, orasul sau natal, inregistrand cel mai bun rezultat anul trecut, cand a terminat al cincilea in turneul No Limit Hold’em (25.500 buy-in), castigand suma de 129.350 EUR. La acel moment, Pique a declarat: „Imi place sa joc poker si turneul PokerStars European Poker Tour din Barcelona este unul dintre cele mai bune turnee din lume, organizat chiar aici, in frumosul meu oras natal. Te simti grozav aici, indiferent daca pierzi sau castigi.”

Spaniolul Sergio García, jucator profesionist de golf si jucator pasionat de poker, a luptat pentru fundatia The Sergio Garcia Foundation cu scopul de a contribui la incluziunea sociala a copiilor si tinerilor afectati de dificultati economice prin asigurarea unor ajutoare sociale si prin practicarea unui sport in timpul liber, sprijinind astfel o gama larga de organizatii neguvernamentale si asociatii umanitare.

Ambasadorul PokerStars Andre Akkari a intrat si el la masa de joc, obiectivul sau fiind strangerea de fonduri pentru Right to Play, partenerul caritabil oficial al PokerStars, o asociatie care foloseste puterea jocului pentru a educa si capacita copiii care se confrunta cu dificultati in intreaga lume.

EPT Barcelona, unul dintre cele mai populare evenimente live sponsorizate de PokerStars continua pana pe data de 2 septembrie la Casino Barcelona