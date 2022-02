Nebunie în urma lui Şumudică în Turcia! Patronul de la Malatyaspor explică acuzaţiile de agresiune sexuală

Başkanul turcilor a reacţionat şi el după ce Marius Şumudică a fost acuzat de agresiune sexuală.

"Câtă vreme am lucrat împreună cu el la Malatya, noi n-am auzit niciodată un lucru de acest gen şi nici n-am fost martori la vreunul. Aceste acuzaţii nu sunt uşoare, sunt unele foarte serioase. Este un lucru spus o singură dată de către un translator. Chiar dacă o persoană îţi este duşman, doamne fereşte, astfel de lucruri sunt sensibile. Toată lumea are o familie. Nici n-am auzit de aşa ceva, nici nu am văzut. Dacă aş fi fost cineva care privea din exterior această situaţie, i-aş spune translatorului: 'Prietene, de ce nu ai vorbit până acum? Eu atunci aş fi făcut-o”, a explicat boss-ul turcilor, Adil Gevrek, conform Ajansspor, preluat de Digi Sport.

Marius Şumudică replicase la acuzele fostului translator înainte de declaraţiile patronului clubului: ”Ştii că eu mai glumesc, dar să ajungi să dai astfel de declaraţii... M-a şi pufnit râsul. Auzi, agresiune sexuală?! Dacă până la 50 de ani nu am avut nicio problemă, eu, familist, cu doi copii...m-a pufnit râsul. Se ocupă avocaţii mei, e un subiect căruia nu îi pot da importanţă, nu mă interesează, nu îi dau amploare, nu îi răspund. Mie îmi plac femeile, sunt cu soţia mea de atâta timp, nu îmi plac băieţii", a spus Marius Şumudică, la Liga Digisport.