VIDEO Nebunie în Macedonia de Nord! Cum au sărbătorit suporterii calificarea istorică la EURO 2020

Unicul gol al partidei a fost înscris de veteranul, în vârstă de 37 de ani, Goran Pandev. Suporterii nu au ratat ocazia să sărbătorească calficarea istorică şi au ieşit în stradă imediat după terminarea meciului.

La turneul final de anul viitor, Macedonia de Nord a fost repartizată în grupa C, alături de Austria, Ucraina şi Olanda, primele două naţiuni urmând să le întâlnească la Bucureşti, pe Arena Naţională.

Macedonia de Nord este unul dintre statele desprinse din fosta Iugoslavie, faţă de care şi-a declarat independenţa în anul 991.

North Macedonia 🇲🇰 won’t sleep tonight, or tomorrow.



They are in #Euro2021 , Pandev brought them there, and this is history. Congrats to them!



