Ne-am întors în timp! De când nu a mai avut România doar trei jucătoare în Top 100 WTA

Ultimul clasament mondial publicat ieri de WTA a scos la iveală faptul că între primele 100 de tenismene ale lumii mai sunt doar trei românce: Simona Halep (2 WTA), Mihaela Buzărnescu (29 WTA) şi Irina Begu (72 WTA). Alarmant este că ele au rămas singurele compatrioate din Top 100, după ce Sorana Cîrstea a coborât 16 poziţii, până pe 108 în lume.

Conform doartenis.ro, o situaţie atât de rea din punctul de vedere al prezenţei româneşti între cele mai bune jucătoare nu am mai avut de patru ani şi jumătate. Mai precis din 6 octombrie 2014, atunci când în Top 100 le aveam pe aceeaşi Simona Halep, care ocupa atunci locul 3, Monica Niculescu, care era pe 45 şi Irina Begu, locul 61. Atunci, însă, era doar ceva de conjunctură, pentru că Sorana avea să revină în Top 100 în săptămâna imediat următoare. Apoi, de atunci am avut cel puţin patru jucătoare în prima sută, ba chiar şi şase nu mai departe de începutul acestui an.

Acum, însă, situaţia nu e de conjunctură, ci confirmarea problemelor pe care jucătoarele din România, cu excepţia Simonei Halep, le au în circuitul feminin.





