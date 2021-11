Naomi Osaka, şi ea şocată de dispariţia lui Peng Shuai

„Nu sunt sigură dacă aţi urmărit ştirile, dar am fost informată recent despre o colegă din tenis care a dispărut la scurt timp după ce a dezvăluit că a fost abuzată sexual. Cenzura nu este niciodată ok, cu niciun preţ, sper că Peng Shuai şi familia ei sunt în siguranţă şi bine. Sunt în stare de şoc faţă de situaţia actuală şi îi transmit dragoste şi lumină pe calea ei", a scris sportiva japoneză, conform news.ro.

La două săptămâni după ce jucătoarea de tenis Shuai Peng, în vârstă de 35 de ani, a vorbit despre faptul că ar fi fost violată de fostul vicepremier chinez Zhang Gaoli, în vârstă de 75 de ani, sportiva pare să fi dispărut.

Totuşi, CEO WTA Steve Simon, a declarat că are informaţii că Shuai Peng ar fi în siguranţă. „Am primit confirmarea din mai multe surse, inclusiv de la Federaţia Chineză de Tenis, că ea este în siguranţă şi nu e sub nicio ameninţare fizică. Înţeleg că ea se află la Beijing, în China, dar nu pot confirma asta pentru că nu am vorbit direct cu ea", a declarat Simon pentru New York Times.