Naomi Osaka, „săgeţi otrăvite“ către Serena Williams

„Nu am ştiut că a avut probleme fizice în ultimul timp. Nu am ştiut pentru că, din punctul meu de vedere, încă din copilărie, o vedeam jucând puţine turnee. Nu am stat însă să analizez foarte mult asta. Ştiu doar că participa la turnee înainte de Grand Slam-uri, apoi câştiga turneul de Grand Slam. Cam asta face ea”, a declarat Naomi Osaka într-o conferinţă de presă.

După o pauză de aproape două luni, Serena Williams (37 de ani, 11 WTA a revenit în circuit la turneul de la Roma. A câştigat meciul din primul tur, contra suedezei Rebecca Peterson (64 WTA), 6-4, 6-2, apoi s-a retras înaintea partidei în care urma să o întâlnească pe sora sa mai mare, Venus Williams. Conform declaraţiilor oficiale, decizia abandonului a venit după o accidentare la genunchi.

Râde cob de oală spartă

Nipona Naomi Osaka s-a retras şi ea înaintea sfertului de finală cu olandeza Kiki Bertens (4 WTA). Abandonul a venit imediat după ce îşi asigurase rămânerea pe primul loc în clasamanetul WTA până la finalul Marelui Şlem de la Roland Garros.

2-0 este scorul întâlnirilor directe Osaka - Serena Williams.

