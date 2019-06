Naomi Osaka, reacţie controversată după eliminarea de la Roland Garros. Declaraţia ciudată a liderului WTA

Liderul clasamentului WTA consideră că eliminarea de la turneul din Paris este cel mai bun lucru pentru ea în acest moment.. "Faptul că am pierdut este probabil cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla! M-am simţit foarte obosită, am avut dureri de cap, am fost foarte stresată. Simţeam că este o greutate asupra mea", a fost afirmaţia surprinzătoare a japonezei.

Weekend-ul trecut, Katerina Siniakova, locul 42 WTA, a învins-o pe Naomi Osaka în minimum de seturi, scor 6-4, 6-2.



