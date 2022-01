Naomi Osaka, după eliminarea de la Australian Open: Nu sunt Dumnezeu, nu pot câştiga fiecare meci

„Am luptat pentru fiecare punct. Nu pot fi tristă pentru asta. Nu sunt Dumnezeu. Nu pot câştiga fiecare meci. Deci trebuie doar să ţin cont de asta şi să ştiu că ar fi frumos să câştig turneul. Simt că am crescut mult în acest joc. Ultimul meci pe care l-am jucat a fost la New York (US Open) şi cred că am avut o cu totul altă atitudine, aşa că bineînţeles că am pierdut, dar sunt mulţumită de cum a mers", a declarat Osaka.

Naomi Osaka, favorită 13 şi deţinătoarea titlului, a fost învinsă în turul trei de Amanda Anisimova, scor 4-6, 6-3, 7-6 (5).