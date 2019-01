Naomi Osaka, după câştigarea Australian Open: „Să ţin discursuri în public nu e punctul meu forte“

La ceremonia de premiere, japoneza de 21 de ani a fost foarte emoţionată şi abia a putut să lege două vorbe. "Să ţin discursuri în public nu e punctul meu forte. Multe felicitări Petra, am vrut mereu să joc cu tine. Ştiu prin ce ai trecut, aşa că meriţi să fii felicitată, la fel si echipa ta. Nu cred că aş fi putut trece peste această săptămână fără echipa mea. Vă mulţumesc tuturor. Sunt onorată că am jucat această finală", a spus Naomi Osaka.



Începând de luni, Naomi Osaka va urca in premiera pe primul loc în clasamentul WTA.

