Nadia Comăneci împlineşte 60 de ani. Mesaje ale personalităţilor din sport şi din lumea artistică pentru fosta sportivă. Ce spune „Zeiţa de la Montreal” de ziua sa

Numeroase personalităţi din sportul românesc şi din lumea artistică i-au urat “La mulţi ani!” Nadiei, într-un filmuleţ postat de COSR în social media, cu mesajul: “La mulţi ani perfecţi, Nadia!. Ne-ai învăţat să credem, ne-ai inspirat să visăm, ne-ai motivat să perseverăm! Sportul este despre oameni, emoţii şi mândrie! România a vibrat pentru tine de la primul 10 olimpic şi continuă să admire şi astăzi eleganţa unuia dintre cei mai cunoscuţi români de pe planetă. Din tot sufletul îţi dorim o zi plină de bucurie! Team Romania duce povestea mai departe. La mulţi ani, perfecţi, Nadia! Lista urărilor e deschisă, toate ajung la Nadia!”.

Fosta sportivă a mulţumit pentru toate urările primite, ea postând un mesaj video pe Twitter. “Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru urările de ziua mea de naştere în această zi de 12 noiembrie, când împlinesc o anumită vârstă. Vă mulţumesc din nou! Vă urez toate cele bune!”, a spus Nadia.

Thank you all ❤️. Mulţumesc pentru urările frumoase🙏 pic.twitter.com/lNOtOe5EgK