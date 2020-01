Nadal, victorie dramatică la Australian Open: Avem sferturile turneului atât la băieţi, cât şi la fete

Australian Open e turneul de Grand Slam în care Nadal are cel mai slab bilanţ, cu un singur titlu câştigat, acum 11 ani. Spaniolul de 33 de ani a dat lovitura de 12 ori la French Open, competiţia sa preferată, iar la Wimbledon şi US Open are două (2008, 2010), respectiv patru trofee (2010, 2013, 2017, 2019).





Australian Open rămâne însă călcâiul lui Ahile pentru Nadal, mai ales că el a pierdut patru finale la Melbourne (2012, 2014, 2017, 2019). Acum însă, el mai are nevoie de trei victorii pentru a cuceri trofeul pentru a doua oară. Iar luni, în optimi, el a avut un meci sufocant cu favoritul publicului, Nick Kyrgios (26 ATP). Victoria i-a revenit spaniolului după trei ore şi 42 de minute: 6-3, 3-6, 7-6, 7-6.





După acest rezultat, sferturile de la Australian Open 2020 arată aşa:





Masculin





Nadal (1 ATP) – Thiem (5 ATP)





Wawrinka (15 ATP) – Zverev (7 ATP)





Federer (3 ATP) – Sandgren (100 ATP)





Djokovici (2 ATP) – Raonic (35 ATP)





Feminin





Barty (1 WTA) – Kvitova (8 WTA)





Kenin (15 WTA) – Jabeur (78 WTA)





Halep (3 WTA) – Kontaveit (31 WTA)





Muguruza (32 WTA) – Pavlyuchenkova (30 WTA)





*Simona Halep va reveni pe teren, cel mai probabil în noaptea de marţi spre miercuri, pentru partida cu Anett Kontaveit. Dacă va fi programată în sesiunea de seară la Melbourne, constănţeanca va juca, miercuri dimineaţă, cel mai probabil, după ora 10, ora României. Programul va fi anunţat, marţi, de organizatorii turneului.