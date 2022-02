Nadal, discurs magistral: Ce a spus despre finala epică de la Australian Open, la rece

Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) a câştigat tot ce se putea în tenis. Şi nu o dată, ci de mai multe ori!

Chiar şi aşa, spaniolul a avut nevoie de ceva timp pentru a putea evalua adevărata dimensiune a prestaţiei sale din finala de la Australian Open 2022. Pentru că, duminică, la Melbourne, după două ore de joc, tabela arăta aşa: 6-2, 7-6 pentru Daniil Medvedev (Rusia, 25 de ani, 2 ATP). Mai mult, în setul trei, la 3-2 pentru rus, acesta s-a dus la 40-0 pe serviciul lui Rafa, având trei mingi de break, de 4-2! Toate au fost salvate însă de ibericul de 35 de ani, iar restul e deja istorie.

După o finală epică, câştigată în cinci seturi, după aproape cinci ore şi jumătate (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5), Nadal a apărut în faţa ziariştilor. Şi abia atunci a lăsat impresia că a realizat cu adevărat ce a reuşit pe „Rod Laver Arena“.

„Fără îndoială, aceasta a fost cea mai mare revenire din întreaga mea carieră. Şi, de fapt, e un rezultat total neaşteptat. Pentru că, acum o lună, când am sosit în Australia, chiar nu mă aşteptam la nimic“, a recunoscut primul sportiv din istorie cu 21 de titluri de Grand Slam în palmares.

„Simt că am fost şi foarte norocos“

Iar Rafa ştie ce spune! Între 6 august 2021 şi 6 ianuarie 2022, adică timp de 153 de zile, Nadal n-a avut nicio apariţie în vreun turneu ATP, fiind accidentat! Înainte de Australian Open, a câştigat, într-adevăr, Melbourne Summer Set, o competiţie de pregătire, însă adversarii pe care i-a avut aici, Berankis (82 ATP), Ruusuvuori (87 ATP) şi Cressy (59 ATP) au fost de mâna a doua. Ceea ce face cu atât mai preţios succesul de la Australian Open 2022, unde Rafa a fost capabil să-şi îmbunătăţească permanent, nivelul jocului. Chiar şi când totul părea pierdut!

„Nici nu-mi amintesc tot ce s-a întâmplat în finală. Am fost foarte obosit în timpul jocului, dar sprijinul publicului mi-a dat energie. Am simţit acest sprijin în interior şi ea m-a ajutat pe tot parcursul meciului. Cum am revenit în joc? Nu ştiu, situaţia era critică. Dar ăsta e sportul, e imprevizibil. Având în vedere cum mergeau lucrurile, părea că o înfrângere în trei seturi va fi rezultatul normal. Am vrut să cred însă până la capăt. Am vrut doar să-mi dau o şansă. Asta am făcut. Am luptat, am continuat să cred, am încercat să găseasc o cale de ieşire. Desigur, am avut şi noroc. Sunt multe momente care pot schimba rezultatul unei astfel de finale. Cert e că nu voi putea uita această finală. Simt că am fost şi foarte norocos acum. Dar, de asemenea, simt că am luptat din greu şi am muncit din greu pentru a reveni în circuit şi a-mi oferi şansa de a juca din nou“, a continuat Nadal, potrivit Eurosport.

„Problema de la picior nu va trece complet“

Jurnaliştii prezenţi la conferinţă l-au chestionat pe Rafa şi în privinţa stării sale de sănătate, în condiţiile în care, la 35 de ani, jocul său fizic a lăsat o amprentă clară asupra organismului.

„Dacă am simţit durere la picior? Nu, după cum aţi putut vedea, am alergat, fără probleme. Nu ştiu cum mă voi simţi, în zilele următoare. Problema de la picior nu va trece complet, dar acum am putut juca o lună întreagă, fără dureri. În mod neaşteptat. Ceea ce îmi dă energie să merg mai departe“, a încheiat Nadal.

Dacă sunt cel mai bun din istorie? Sincer, după o asemenea finală, nici nu-mi pasă de acest subiect. Pentru mine, e important să mă bucur de astfel de momente. Rafael Nadal, locul 5 ATP

Top 5 ATP, după Australian Open 2022

1. Djokovici 11.015 puncte

2. Medvedev 10.125p

3. Zverev 7.780p

4. Tsitsipas 7.170p

5. Nadal 6.875p