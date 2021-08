Nadal, abandonuri pe bandă rulantă: s-a retras şi de la Cincinnati! Ce se întâmplă cu participarea de la US Open

Spaniolul de pe poziţia 4 ATP se confruntă de mai multe luni cu o accidentare la piciorul stâng, afecţiune care îi pune în pericol înclusiv participarea la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, competiţie care va debuta pe 30 august.





După turneul de la Roland Garros, unde a fost eliminat în semifinale de Novak Djokovici, Nadal a mai jucat doar două meciuri oficiale, săptămâna trecută, la turneul de la Washington, unde s-a oprit în optimi, după un eşec în faţa sud-africanului Lloyd Harris, scor 4-6, 6-1, 4-6.





"Am avut dureri în ultimele luni, dar am vrut să încerc şi aşa. Am mers la Washington şi am tras tare. Am avut probleme acolo, mai ales în primul meci. Am avut probleme şi la antrenamente, dar am sperat ca situaţia să se îmbunătăţească cu timpul şi de-asta am venit şi la Toronto. Acum sunt convins că nu pot să joc la nivelul de care am nevoie pentru că piciorul nu mă lasă să mă mişc aşa cum îmi doresc. Vom face verificări, iar în zilele următoare o să ştiu mai multe", a declarat Nadal, după retragerea de la Toronto.







În afara de Nadal, la Cincinnati nu vor evolua nici elveţianul Roger Federer, locul 9 ATP, şi nici sârbul Novak Djokovici, liderul clasamentului ATP, situaţie nemaintâlnită din anul 2001.