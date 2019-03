Mutu se implică în problemele de la naţională. Ce spune despre cei care sunt numiţi „noul Mutu“ şi „noul Hagi“

”Dupa primul meci din grupa mi s-a parut ca multi abia asteptau un esec pentru a ataca si pentru a destabiliza echipa nationala. Nu mi se pare deloc in regula ca, in loc sa incurajam, desfiintam si mi se pare deplasat ca se dau verdicte definitive cu privire la unii jucatori, cum ca ar trebui sa se lase sau sa nu mai fie chemati la nationala cand in alte meciuri, tot cam aceleasi personaje, ii numeau “noul Mutu”, “noul Hagi” etc.



E foarte mare presiunea la nationala si e destul de greu pentru un jucator de 24 de ani, ca Mitrita, sa fie mereu la cel mai inalt nivel. Daca are un meci mai putin reusit nu cred ca ajuta pe nimeni daca il facem praf. Inteleg si sunt de acord cu critica, mai ales daca e constructiva. Nu sunt de acord cu atacurile si cu jignirile la adresa jucatorilor. E adevarat ca Mitrita nu a fost eficient atat cat a jucat cu Suedia, dar pentru asta a fost deja taxat de Cosmin. Nu zice nimeni sa ii laudam pe jucatori cand nu merita, dar cred ca se exagereaza cu atacurile.Nici Stanciu nu a facut meciurile carierei de data asta, dar nu inseamna ca la urmatorul meci nu ne poate aduce toate punctele. Stie si el ca poate mult mai mult decat atat. A aratat deja ca e un fotbalist pe care Romania se poate baza si sunt sigur ca va avea un parcurs lung la nationala. In zona Golfului, unde joaca Stanciu, e un fotbal la fel de competitiv ca cel din estul Europei.La fel, am vazut ca mai toata lumea cere alti fundasi centrali la nationala pentru ca cei de acum sunt batrani sau nu stiu mai ce.

Nationala e intr-un proces de intinerire, dupa cum ati vazut, au fost 7-8 jucatori de sub 23 de ani convocati pentru aceasta dubla. Sunt sigur ca atunci cand un tanar va arata ca este la nivelul lui Grigore, Moti, Sapunaru sau Chiriches, va fi convocat si chiar va juca inaintea unuia dintre ei, dar deocamdata ei sunt cei mai buni pe posturile lor si de aia sunt convocati. Evident ca au fost si momente mai slabe in meciul cu Suedia, dar sa nu uitam ca si adversarii au jucatori de top, care activeaza la echipe puternice din top 5. Am vazut ca au fost foarte multe critici si la adresa lui Cosmin cu privire la selectie, la primul 11 si la schimbari. Suntem 20 de milioane de selctioneri in Romania si la fel de bine stim ca niciodata nu suntem de acord cu alegerile pe care le face selecţionerul, mai ales când echipa pierde şi ca jucatorii care nu au jucat erau cei mai buni. Eu am incredere in munca lui Contra si a staffului lui si mi-as dori sa vad mai multa sustinere pentru nationala noastră, mai multe critici constructive si mai putine atacuri subiective si directionate. Hai Romania!”, a fost mesajul transmis de Adrian Mutu pe facebook.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: