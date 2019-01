Murray, învins, dar elegant: Interviu superb acordat de fostul lider mondial pentru Eurosport după eliminarea de la Australian Open

Eurosport: O seară de neuitat pentru atât de multe motive. Poţi să rezumi totul în câteva cuvinte ?

Andy Murray: Atmosfera de pe teren a fost incredibilă. Nu am mai trăit aşa ceva până acum de-a lungul unui întreg meci. Mă îngrijora puţin momentul când voi ieşi pe teren şi că nu voi putea face faţă. Dar dacă acesta ar fi să fie ultimul meu meci şi ultima dată când am jucat, atunci sunt mulţumit pentru că a fost magnific! Chiar am dat tot ce am avut mai bun; mai mult nu puteam. Şoldul chiar începuse să mă doară spre finalul setului trei, începutul celui de-al patrulea. Chiar nu mă mai ţine un meci întreg, e foarte dureros chiar şi când merg. Deci nu e chiar aşa de rău că am pierdut pentru că, probabil, nu aş fi fost în cea mai bună formă în turul următor.

Ai spus vineri că acesta nu ar putea fi chiar ultimul tău meci, dar cu siguranţă, va fi ultimul de la Australian Open. Care e decizia finală?

Am două variante, de fapt. Prima, să plec în vacanţă pentru următoarele patru luni şi să mă pregătesc pentru sezonul de iarbă, apoi să mă prezint la Wimbledon ca pentru ultimul meu turneu, cee ace simt că pot face. În seara aceasta nu m-am simţit foarte bine, dar am jucat la un nivel de care nu ar trebui să fiu în stare, după părerea mea. Şi cea de-a doua variant ar fi să mă operez la şold; de fapt, să îmi înlocuiască şoldul, ceea ce mi-ar da şansa să joc din nou, dar nu există garanţii la o operaţie de acest fel. Deci aceasta este decizia pe care trebuie să o cântăresc foarte bine înainte să o iau. Cu siguranţă că mă va ajuta să am o viaţă mai bună, dar nu îmi va garanta că voi putea juca tenis din nou. Sunt foarte puţine exemple de acest fel. Nu sunt sigur ce voi face în continuare, dar îmi doresc foarte mult să pot juca tenis în continuare, doar că nu o pot face din cauza şoldului, deci e o decizie grea.

Valul de emoţie de vineri şi până azi a atins cote maxime. Cum l-ai resimţit?

Aceasta este descrierea corectă. Nu mă aşteptam la aşa ceva! A fost incredibil. A fost o surpriză totală pentru mine. Atmosfera de la meciul din seara aceasta şi mesajul din partea celor împotriva cărora am jucat în cele mai mari turnee, totul a fost foarte frumos, inclusiv mesajele din partea unora dintre tenismene. Şi, dacă acesta ar fi să fie ultimul meu meci, ei, bine, este un mod frumos de a încheia.