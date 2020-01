Muguruza a explicat cum a reuşit să revină în faţa Simonei Halep. „Ştiam cu cine am meci şi că va fi dur“

Pentru Garbine Muguruza, zilele de suferinţă în Grand Slam-uri sunt deja istorie. Ea şi-a trecut în cont a treia victorie în faţa unei jucătoare de Top 10 la Melbourne, î nvingând-o pe Halep 7-6(8), 7-5, joi, după ce mai triumfase şi contra Svitolinei şi a lui Bertens.

Ce a spus Muguruza, imediat după succesul în faţa Simonei Halep?

* Nu puteam să mă gândesc la începutul turneului dacă am sau nu am şanse. Sunt foarte fericită să fiu în finală! Însă, mai am un meci.



* despre revenirile din duelul cu Halep (patru mingi de set anulate în primul set, patru game-uri câştigate de la 3-5 în manşa secundă): Nu m-am gândit că sunt condusă, m-am gândit că trebuie să merg mai departe şi că voi avea şansele mele. Ştiam cu cine am meci, ştiam că jucând cu Simona va fi un meci dur. Am luptat cu toată energia pe care am avut-o.



* despre rezervele de energie pentru finală: Din fericire, am o zi de pauză. Ne antrenăm toată cariera ca să putem juca pe astfel de terenuri, cu astfel de atmosferă.