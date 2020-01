Muguruza a evitat dezastrul. Rezumatul comic al unei reveniri epice: „Şi-a pus mânecile şi totul s-a schimbat“

Spaniola a fost incertă pentru primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a contractat un virus la Hobart, fiind nevoită să se retragă înaintea partidei din sferturi. Marţi, la startul partidei, fanii tenisului au văzut o Garbine Muguruza suferindă, copleşită de forţa loviturilor adversarei sale. După primele cinci game-uri, fostul număr unu mondial a solicitat intervenţia medicului, făcându-i pe fanii săi să se gândească deja la o foarte probabilă a treia înfrângere consecutivă în primul tur la Grand Slam-uri.

Chiar dacă la reluare Shelby Rogers a închis primul set fără să clipească, Muguruza s-a reinventat la pauza dintre seturi, reuşind să joace extrem de inteligent tactic. Americanca avusese în primul set procentaj perfect, sută la sută, la puncte câştigate cu primul serviciu, mingi de break convertite şi mingi de break salvate, plus 10-4 la lovituri câştigătoare în faţa spaniolei. Muguruza a câştigat însă mai departe 12 dintre cele 13 game-uri disputate, ajungând la linia de finiş cu avantaj la capitolul „winners“ (20-15).

Reputata jurnalistă franceză Carole Bouchard a găsit o formulă amuzantă pentru a rezuma meciul de pe Terenul 3, evidenţiind alegerea neobişnuită a spaniolei de a îmbrăca un tricou cu mânecă lungă în locul maioului cu care intrase pe teren, înainte de a demara spre victorie. „Muguruza a pus mânecile şi totul s-a schimbat. Da, asta va fi ideea poveştii mele“, a scris Bouchard pe Twitter.

Muguruza put the sleeves on and everything changed. Yes, that's going to be my narrative. Don't @ me. lol