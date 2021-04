Mourinho, bilanţ şocant: Au apărut toate sumele pe care le-a primit, de câte ori a fost dat afară

Despărţirea de Tottenham, produsă luni, continuă o serie incredibilă pentru tehnicianul portughez.

Cum „Mou“ mai avea contract cu formaţia londoneză până la data de 30 iunie 2023, clubul a fost obligat să achite clauza de reziliere, pentru a pune capăt colaborării înainte de termen. Suma se ridică la 34,7 milioane de euro! Şi se adaugă celor de mai jos, încasate de Mourinho, după alte plecări de la diverse echipe:

*2007 (Chelsea): 21 de milioane de euro

*2012 (Real Madrid): 19,7 milioane de euro

*2015 (Chelsea): 14,5 milioane de euro

*2018 (Manchester United): 17,3 milioane de euro

A refuzat să iasă la antrenament!

Mourinho era pe fărăş la Tottenham, din cauza rezultatelor slabe, însă destituirea sa a fost un şoc pentru presa britanică.

Dacă Tottenham ar fi răbdat până la finalul sezonului, portughezul putea fi concediat, fără a primi niciun ban. Asta în cazul în care echipa rata prezenţa în Liga Campionilor, obiectiv stipulat în contractul antrenorului. Având în vedere că, în acest moment, Tottenham e la cinci puncte de poziţia a 4-a, ultima care duce în Ligă, îndeplinirea obiectivului pare puţin probabilă.

Şi atunci, de ce s-a grăbit Tottenham să-l concedieze pe Mourinho, plătindu-i şi o sumă colosală? Explicaţia a oferit-o, de asemenea, presa britanică. Portughezul ar fi refuzat să scoată echipa la antrenament, ieri dimineaţă, în semn de protest faţă de decizia conducerii de a se alătura grupului care a fondat Superliga europeană! Ar fi fost picătura care a umplut paharul răbdării patronului Daniel Levy.

