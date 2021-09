Monica Niculescu şi Gabriela Ruse, calificate în sferturi la dublu, la US Open

Româncele au trecut, în optimi, cu scorul de 6-1, 4-6, 6-2, de cuplul Erin Routlife (Noua Zeelandă)/Leylah Fernandez (Canada).

În sferturi, Niculescu şi Ruse vor evolua cu perechea învingătoare din meciul dintre Ioana Raluca Olaru/Nadiia Kicenok (România/Ucraina), cap de serie numărul 12, şi Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk (Chile/SUA), cap de serie numărul 7.

Calificarea în sferturii este recompensată la US Open cu un premiu total de 93.000 de dolari.

The Romanians have been great in doubles, and it continues today! Gabriela Ruse and Monica Niculescu defeated Leylah Fernandez and Erin Routliffe 6-1, 4-6, 6-2. Gabi and Moni are now into the Doubles QF! pic.twitter.com/Pvqf8HyZmo