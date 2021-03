Momentul revanşei! „Stejarii” forţează prima victorie din campania de calificare la CM din 2023

Dincolo de miza partidei şi punctele puse în jos, rugbyştii români nu uită că anul trecut s-au întors cu capul plecat din Portugalia, gazdele de atunci administrându-le una dintre cele mai surprinzătoare înfrângeri, scor 22-11!

”Au râs un pic de noi în 2020 după meci şi acum a venit momentul revanşei. Mergem hotărâţi să câştigăm, anul trecut ne-am dus un pic relaxaţi şi asta ne-a costat. Nimeni nu uită ce s-a întâmplat la acel meci” – Cristi Chirică, component al naţionalei României de rugby.

”Avem o datorie morală faţă de noi, în primul rând, după ce s-a întâmplat în 2020. Avem o revanşă de luat şi, cu siguranţă, nu se va întâmpla ce s-a întâmplat anul trecut. Nu va fi un meci uşor, pentru că au crescut şi ei foarte mult. Este important să ne facem jocul şi, dacă ne iese cum trebuie, nu avem cum să pierdem” – Johan Van Heerden, component al naţionalei României de rugby.

Şi selecţionerul Andy Robinson se gândeşte la jocul anterior cu Portugalia şi spune că orice s-ar întâmpla, ”stejarii” trebuie să se impună la Lisabona.

” Meciul împotriva Portugaliei este unul despre care credem că avem puterea să-l câştigăm. Au un antrenor francez, Lagisquet, joacă mult dintr-o parte în alta, au un joc foarte fluid. La asta se adaugă şi faptul că au ceva experienţă franceză, au un mijlocaş la grămadă incredibil ce joacă la Pau, a fost omul meciului cu Georgia. De asemenea, au un jucător de linia I care a evoluat mult în Franţa, este foarte experimentat. Vrem să încercăm să dominăm în grămezi, pentru că simţim că avem o grămadă foarte bună, dar ei au acolo jucători francezi, aşa că ne aşteptăm la anumite tertipuri” – Andy Robinson, selecţionerul naţionalei de rugby a României.

”Nu meritam să pierdem în Rusia”

Selecţionerul Andy Robinson a făcut analiza ”la rece„ a meciului de la Soci şi consideră că România n-ar fi trebuit să piardă acel joc.

”Suntem dezamăgiţi pentru că am început meciul foarte bine şi am luat avans, dar ne-am pierdut ritmul la finalul primei reprize şi începutul celei de-a doua, ceea ce le-a permis ruşilor să preia conducerea. Noi nu am fost în stare să punem aceeaşi presiune pe care am pus-o în primele 20 de minute, în care cred că am jucat foarte bine. Am avut multe oportunităţi bune din margine, dar, din păcate, le-am pierdut. Apoi le-am oferit două lovituri de pedeapsă care i-au permis jucătorului cu nr. 10 de la ruşi să înscrie. Dar Rusia nu a pus niciun fel de presiune pe noi, iar acesta a fost lucrul dezamăgitor, că le-am permis să obţină acele puncte. După aceea, a trebuit să alergăm după ei. Din păcate, am făcut o greşeală la acea tuşă. Cred că am fost echipa mai bună şi probabil de aceea suntem atât de dezamăgiţi de rezultatul final. Am avut momente când aripile noastre au atacat foarte bine, marginile lui Dumitru au fost excelente, iar din punct de vedere defensiv, am părut foarte puternici. Rusia nu a părut că vrea să înscrie vreun eseu, cu excepţia unor grămezi pe care le-au avut aproape de linia noastră, chiar după pauză. Sunt multe lucruri pozitive în acest meci, dar te simţi puţin resemnat pentru că este un meci pe care, probabil, ar fi trebuit să-l câştigăm. Când urmăreşti meciul, vezi că trebuia să-l câştigăm, iar când pierdem astfel de meciuri, eşti uşor demoralizat. Dacă Rusia ar fi fost echipa mai bună şi ar fi jucat un rugby mai bun decât noi, am fi acceptat rezultatul, dar cred că noi am jucat mai bine” - Andy Robinson, selecţionerul naţionalei de rugby a României.

După meciul de mâine, de la Lisabona, la 20 martie, România joacă acasă cu Spania, şi, în ultima săptămână a lunii, se deplasează în Georgia. La începutul lui iulie primim vizita Olandei sau Belgiei. În 2022 se dispută meciurile retur. Primele două echipe din grupă merg la Cupa Mondială, iar locul trei se duce la baraj.