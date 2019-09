Momentul adevărului! România sau Olanda? Peter Aerts vine la Golden Fighter Championship, la Timişoara

Olandezul va fi prezent în Banat, la Timişoara, la gala România vs. Olanda, ce se va disputa în luna noiembrie.Sala Sporturilor Constantin Jude din Timişoara va fi pe 29 noiembrie gazda unui nou eveniment Golden Fighter Championship, gala în cadrul căreia se vor duela adversari din România, pe de-o parte, cu luptători din Olanda, ţară renumită la nivel mondial pentru sportivii de prestigiu pe care i-a trimis în ringul de kickboxing.După succesul precedentelor gale de acest tip, România vs. China sau România vs. Surinam, promotorul Alin Fălcuşan propune la cea de-a şasea ediţie a Golden Fighter Championship o confuntare între sportivii românii şi cei din Olanda.Astfel, cinci sportivi români şi cinci oponenţi olandezi urmează să urce pe 29 noiembrie în ringul amenajat în Sala Sporturilor Constantin Jude din Timişoara, însă aceste confruntări nu vor fi singurele din cadrul galei Golden Fighter.Sub atenta privire a legendarului sportiv olandez Peter Aerts, care devine ambasadorul gobal al Golden Fighter Championship, gala propune încă trei super fighturi la categoria grea, un meci de titlu European, dar şi un meci pentru titlul Mondial WKU,distincţie pentru care se va lupta românul Adrian Mitu, unul dintre cei mai buni şi în formă luptători din ţara noastră la acest moment.Circuitul Golden Fighter îmbracă haine noi de la ediţia din luna noiembrie, acesta începând o colaborare cu ProX şi ProTV, după ce în trecut evenimentele puse în ring de Alin Fălcuşan fost transmise de DigiSport.”Este o schimbare de bun augur pentru brandul nostru. Le mulţumim celor de la DigiSport pentru susţinerea din trecut. Acum, însă, am făcut un pas înainte în ceea ce priveşte partenerul nostru media. S-a muncit mult la acest proiect, se va lucra şi mai mult de acum încolo, şi vreau să asigur fanii sporturilor de contact din România şi nu numai că nu lăsam ştacheta jos şi că o să continuăm să fim profesionişti 100 %, aşa cum i-am obişnuit. De altfel, fără muncă şi profesionalism nu ajungeam în acest punct”, a declarat promotorul timişorean Alin Fălcuşan.Detalii cu privire la preţul biletelor şi locul de unde pot fi acestea cumpărate urmează să fie comunicate cât de curând, la fel ca şi fight-cardul complet al evenimentului.Golden Fighter este un circuit de competiţii sportive de prestigiu ce se adresează luptătorilor cei mai bine pregătiţi din România care au ocazia să lupte într-un mediu competiţional profesionist, acolo unde sunt puşi faţă în faţă cu adversari de valoare, atât din ţară cât şi din alte circuite internaţionale, singura promoţie de K1 din România afiliată la prestigioasa organizaţie mondială WKU.

