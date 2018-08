VIDEO Momente dramatice cu Mihaela Buzărnescu! A izbucnit în plâns, Elina Svitolina a sărit să o ajute. Românca a ieşit de pe teren în scaunul cu rotile

Mihaela Buzărnescu a suferit o accidentare gravă în meciul cu Elina Svitolina din turul al doilea de la Montreal. Ea a rămas cu piciorul înfipt în pământ şi s-a prăbuşit la pământ de durere.

Buzărnescu a izbucnit în plâns şi a rămas întinsă pe teren până la venirea medicului. În tot acest timp, Elina Svitolina şi arbitrul de scaun s-au repezit să o ajute cu pungi de gheaţă şi prosoape.

După câteva minute de îngrijiri medicale, Buzărnescu a ieşit de pe teren într-un scaun cu rotile şi cu piciorul în gips

În momentul în care Buzărnescu s-a accidentat, scorul era 6-3, 6-7, 4-3 pentru sportiva din Ucraina. Românca a abandonat jocul, iar Svitolina merge în optimi.

Până la accidentare, trebuie menţionat că Buzărnescu a revenit în tie-breakul setului doi de la 2-5. În decisiv, Buzărnescu a condus cu 3-0 la gameuri, iar Svitolina a fost cea care a întors scorul.

VIDEO Momentul accidentării teribile

VIDEO Buzărnescu iese de pe teren în aplauzele publicului

Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.



We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA — WTA (@WTA) 8 august 2018

Oh dear. Mihaela Buzarnescu has gone down and she’s in a lot of pain. #CoupeRogers — WTA Insider (@WTA_insider) 8 august 2018

VIDEO Câteva faze din meci, până la accidentare.